กกต.ชี้ลงคะแนนใหม่เขต 1 พะเยาเรียบร้อย เชื่อ 4 เขตที่สั่งนับ-ลงคะแนนใหม่ไร้ปัญหารับรองผลได้

กกต. ชี้การลงคะแนนใหม่เขต 1 พะเยาเรียบร้อยดี เชื่อหาก 4 เขตที่สั่งนับและลงคะแนนใหม่เรียบร้อย กกต.คงรับรองผลการเลือกตั้งได้
วันนี้ (1 มี.ค.) นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในระหว่างไปสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนน สส.ใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ว่า มาให้กำลังใจการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เชื่อว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือราว 200 -300 คน การนับคะแนนก็คงไม่นาน ดูสถานการณ์น่าจะเรียบร้อย ซึ่งการรับรองผลขณะนี้เหลืออยู่เพียง 4 เขต ถ้าการนับคะแนนและการออกเสียงใหม่ไม่มีปัญหา อีกไม่นานก็คงจะประกาศรับรอง