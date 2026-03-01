กกต.เตือนพรรค-ผู้สมัครสส. 400 เขต อย่าลืมแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งใน 90 วัน มีเวลาถึง 11 พ.ค.

กกต.เตือนพรรคการเมือง- ผู้สมัครสส. 400 เขต อย่าลืมแจ้งค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับแต่วันเลือกตั้ง วันสุดท้าย 11 พ.ค.นี้
วันนี้ (1มี.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งเตือนพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่าขณะนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส.ซึ่งกกต ได้กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคนต้องใช้จ่ายไม่เกิน 1,900,000 บาท และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร รับเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องใช้จ่ายไม่เกิน 44,000,000 บาท โดยให้คำนวณค่าใช้จ่าย ที่จ่ายไปตั้งแต่วันที่ยุบสภาคือ12ธ.ค68 จนถึงวันเลือกตั้งที่ 8 ก.พ.69 โดยแยกประเภทของค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น
2. ค่าจ้างแรงงาน เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มีพฤติการณ์ ที่ส่อไปในการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นต้น
3. ค่าจ้างทำของ เช่น ค่าจ้างทำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่น ๆ สำหรับ ผู้ช่วยหาเสียง เป็นต้น 4. ค่าโฆษณาในสื่อต่าง ๆ เช่น ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระทำเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น
5. ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง 6.ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ ยูทูป อินสตราแกรม กูเกิ้ล แอปพลิเคชัน เป็นต้น
7.ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
8. ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ เช่น ค่าเช่าสำนักงาน เพื่อเป็นศูนย์รณรงค์ หาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง เป็นต้น
9. ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าจ้าง เหมารถยนต์ เรือยนต์หรือยานพาหนะอื่น ๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น 10. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 11.ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียง 12.ค่าอบรมผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียง 13.ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายหรือเป็นเหตุ ให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
ทั้งนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแต่ละคน ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจ เป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน
สำหรับพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ในการเลือกตั้ง รวมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทน โดยการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ต้องยื่นภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ซึ่งวันสุดท้ายที่ครบ 90 วัน ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 พ.ค.69 แต่เนื่องจาก เป็นวันหยุดราชการ จึงให้นับวันจันทร์ที่ 11 พ.ค.69 ซึ่งเป็นวันทำการแรกต่อจากวันหยุด ทำการ เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส.เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้รับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. แล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารดังกล่าว เบื้องต้นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ผู้นั้นมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ค่าสมัคร ค่าใบรับรองแพทย์ ค่าถ่ายรูป แล้วหรือไม่ หรือรายการค่าใช้จ่ายใดไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ หรือมีแต่ไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ผู้นั้นดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด
ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จะเปิดเผยรายงานสรุปรายรับและรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. แต่ละคน ให้ประชาชนทราบ เป็นการทั่วไป ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง สส. หรือภายในวันที่ 10 มิ.ย.69