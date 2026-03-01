“อนุทิน” โพสต์กลางดึก สั่งเตรียมเครื่องบินรับคนไทยในอิหร่านกลับประเทศ

นายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กกลางดึก สั่งเตรียมเครื่องบินรับคนไทยในตะวันออกกลับประเทศ เริ่มจากอิหร่านเป็นลำดับแรก พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และให้ กต.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่
เมื่อเวลา 00.50 น. วันที่ 1 มีนาคม ภายหลังสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรง จากกรณีสหรัฐอเมริการ่วมกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน และอิหร่านตอบโต้กลับอย่างรุนแรง ส่งผลให้สถานการณ์มีแนวโน้มขยายวงกว้าง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “Anutin Charnvirakul” แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทย โดยระบุว่าสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ไทยจะไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง แต่ยังมีแรงงานและคนไทยหลายหมื่นคนพำนักและทำงานอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยง
นายกรัฐมนตรีระบุว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในอิหร่าน และ อิสราเอล พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้คนไทยได้รับความปลอดภัย และสามารถเดินทางกลับประเทศโดยเร็วที่สุด
นายอนุทินเปิดเผยด้วยว่าได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อเตรียมอากาศยานสำหรับภารกิจรับคนไทยออกจากอิหร่านเป็นลำดับแรก ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้สั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ และเตรียมมาตรการช่วยเหลือคนไทยอย่างเต็มที่
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้ยอมรับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งจะกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รัฐบาลจะพยายามลดผลกระทบให้น้อยที่สุด พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อพลิกวิกฤติในตะวันออกกลางให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งที่เคารพบูชา เพื่อคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สู้รบให้ปลอดภัยจากภยันตราย พร้อมย้ำคำมั่นว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ภารกิจช่วยเหลือคนไทยในตะวันออกกลางประสบความสำเร็จโดยเร็วที่สุด