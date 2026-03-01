นายกฯ สั่งเตรียมแผนอพยพคนไทยหนีสงครามอิหร่าน-อิสราเอล ถกด่วน สมช.-ทีม ศก.พรุ่งนี้ รับเอฟเฟกต์

"อนุทิน" สั่งเตรียมแผนอพยพคนไทยกลับสู่มาตุภูมิ หนีไฟสู้รบ "อิหร่าน-อิสราเอล" เรียก สมช.-ทีมเศรษฐกิจถกด่วน พรุ่งนี้! รับมือเอฟเฟกต์สงคราม
วันที่ (1 มีนาคม) เวลา 09.00 น. ที่ กองบิน 6 ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินไปเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 “PT Grand Prix of Thailand 2026” พร้อมด้วย นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุสู้รบ อเมริกา อิหร่าน และอิสราเอล ที่ได้เปิดฉากการสู้รบในขณะนี้ มีการกำชับดูแลคนไทยอย่างไรบ้าง ว่า ตั้งแต่เมื่อคืนได้รับการรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานต่างประเทศ ได้สั่งให้เตรียมความช่วยเหลือกับประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่มีในการสู้รบ ช่วงนี้เราประสานกับกองทัพอากาศ และได้หารือผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่จะเตรียมพร้อมอากาศยานไปคนไทย โดยเฉพาะที่ประเทศอิหร่าน ว่าจะหาช่องทางกลับมาได้อย่างไร ตัวอากาศยานไม่น่ามีปัญหาอะไร ถ้าใช้เครื่องกองทัพอากาศ อาจจะมีการแวะเติมน้ำมันหลายที่ ก็จะพิจารณาในช่องทางอื่น เช่น เช่าเหมาลำให้ไปรับคนไทยกลับมาเร็วที่สุด ใช้เวลาให้น้อยที่สุด ต้องเช็คในเรื่องน่านฟ้าที่มีการปิดในตอนนี้ จะอพยพพี่น้องคนไทยออกไปประเทศที่สามรับอย่างไร หรือรับกลับมาอย่างไร เรื่องของการเตรียมการนำคนไทยในพื้นที่อันตรายที่สุด และเรียงกลับมาตามลำดับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมรับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ เพราะยังไงไทยก็ได้รับผลกระทบแน่นอน ทั้งเรื่องค่าครองชีพ ค่าน้ำมัน ต้นทุนพลังงานต่างๆ จะต้องหาวิธีทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด
สำหรับตัวเลขคนไทยในอิหร่านตอนนี้ นายกรัฐมนตรี เผยว่า ปลัดกระทรวงแรงงาน รายงานมามีทั้งหมด 70,000 กว่าคน อิหร่านน่าจะ 7700 คน
คาดการณ์ว่าเครื่องบินรับคนไทยจะเดินทางได้เมื่อไหร่นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้ประสานทุกฝ่าย สิ่งสำคัญคือฝั่งโน้น ฝั่งนี้พร้อมตลอดเวลา ถ้าเราใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศไปรับได้ ก็มีความพร้อมเตรียมไว้หลายลำ แต่เมื่อวาน (28 กุมภาพันธ์) ที่หารือกับผู้บัญชาการทหารอากาศ อยากให้เกิดความสะดวกให้เร็วที่สุด ต้องดูว่ากระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม ใช้การบินของรัฐบาล เพื่อจัดเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องเติมน้ำมัน บินรวดเดียวไปรับพวกเขาได้หรือเปล่า ยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะต้องดำเนินการในทุกวิถีทางที่คนไทยเหล่านั้นอยู่ในความปลอดภัยสูงสุด ถ้าเขาจะกลับเมืองไทยเราก็จะพร้อมที่จะไปรับ
เมื่อถามว่า ได้ประมาณสถานการณ์ว่าจะลุกลามบานปลายหรือไม่ เพราะในการสู้รบมีประเทศมหาอำนาจเข้าไปทั้งสองฝั่ง นายกรัฐมนตรี เผยว่า ทุกอย่างเป็นไปได้หมด เราจะต้องเตรียมตัว อย่าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบที่มีความรุนแรง ถ้ามีผลกระทบอย่างไรขอให้เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยการเตรียมความพร้อมจากภาครัฐ
เมื่อถามว่า ต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนไทย ที่ไม่อยากจะเดินทางกลับในช่วงเวลานี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ในแต่ละประเทศก็ต้องมีมาตรการการให้ความปลอดภัยกับประชาชนของเขา รวมไปถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ขอให้ติดตามและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดในเบื้องต้น สถานเอกอัครราชทูตของไทยก็จะเปิดฮอตไลน์ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตลอดเวลาเพื่อให้การช่วยเหลือคนไทย
นายกรัฐมนตรี ยังเผยต่อด้วยว่า จำเป็นต้องมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในวันพรุ่งนี้ (2 มีนาคม) เวลา 10.00 น. ต่อด้วยการประชุมทุกภาคส่วน รวมไปถึงภาคเอกชน อาทิ ธนาคาร หอการค้าไทย และกลุ่มการค้าการส่งออกการนำเข้า ถึงมาตรการการตรึงราคาไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อผู้บริโภคที่อยู่ในประเทศไทย