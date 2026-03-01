นายกฯเยือนบุรีรัมย์ เปิดงาน MotoGP 2026 ยกระดับไทยสู่ “ฮับมอเตอร์สปอร์ต” ในภูมิภาค

"อนุทิน" เยือนบุรีรัมย์ เปิดงาน MotoGP 2026 ยกระดับไทยสู่การเป็น “ฮับมอเตอร์สปอร์ต” ในภูมิภาค หลังเป็นเจ้าภาพ 7 ปีซ้อน
วันที่ (1 มีนาคม 2569) เวลา 09.45 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา , นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกฯ , นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีไปตามสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ออกเดินทางจาก บน.6 ไปจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 “PT Grand Prix of Thailand 2026” ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สำกรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี (MotoGP) ประจำปี พ.ศ. 2569 นี้เป็นสนามแรก ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาล “MotoGP 2026“ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ไทยยังรับหน้าที่สนามทดสอบก่อนเปิดฤดูกาล (Pre-Season Test) อย่างเป็นทางการ โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน MotoGP เป็นปีที่ 7 และได้เป็นสนามเปิดฤดูกาล 2 ปีติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำการเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “ฮับมอเตอร์สปอร์ต” ในภูมิภาคอีกด้วย