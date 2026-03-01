2 สส.กธ.ปัตตานี-นราฯ ลั่นไม่ใช่ “งูเห่า” ยืนยัน เดินหน้ากับพรรค ไม่ว่าจะร่วมรบ.หรือฝ่ายค้าน

2 สส.กล้าธรรม ปัตตานี–นราธิวาส ประกาศชัด ไม่ใช่ “งูเห่า” ยืนยัน เดินหน้ากับพรรค ไม่ว่าจะร่วม รบ.หรือฝ่ายค้าน
วันที่ (1 มี.ค. 2569) เวลา 08.50 น.นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี เขต 4 พรรคกล้าธรรม โพสต์เฟสบุ๊คระบุว่า ตนเองและนายลุตฟี หะยีอีแต สส.นราธิวาส เขต 1 พรรคกล้าธรรม ซึ่งเป็น สส.ในกลุ่มของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ขอยืนยันว่า เราสองคนไม่ใช่ "งูเห่า" หรือ "งูเขียว"พร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการย้ายขั้วทางการเมืองตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด และยังคงยึดมั่นในอุดมการณ์และแนวทางของพรรคกล้าธรรมอย่างมั่นคง
“ไม่ว่าพรรคกล้าธรรม จะมีมติร่วมรัฐบาลหรือทำหน้าที่ฝ่ายค้าน เราทั้งสองคนพร้อมเดินหน้าเคียงข้างกับพรรค และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่”