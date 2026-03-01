เปิดหีบแล้วลงคะแนนใหม่เขต 1 พะเยา กกต.จว.เร่งประชาสัมพันธ์ตั้งเป้าออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 50

เขต 1 พะเยาเปิดหน่วยให้ลงคะแนนใหม่แล้ว กกต.จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ออกเลือกตั้ง ตั้งเป้าออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 50
วันนี้ ( 1 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการออกเสียงลงคะแนน สส.ใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่ามีประชาชนทยอยเดินมามาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง หลังกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในเวลา 8.00 น.
นางปนัดดา จันทร์โชติญาณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ให้สัมภาษณ์ ถึงการออกเสียงลงคะแนน สส.ใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ว่า สำนักงาน กกต. และ กกต.พะเยา ได้เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนออกเสียงใหม่ในวันนี้ โดยมีการประชุมซักซ้อม เจ้าหน้าที่และมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปตามมติ กกต. ที่อยากได้กรรมการที่จะมาทำหน้าที่ซึ่งมีประสบการณ์
ย้ำว่ามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาลงคะแนนในวันนี้ ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์จำนวน 439 คน คาดว่าจะมาใช้สิทธิ์ประมาณร้อยละ 50 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในทุกช่องทาง
ส่วนการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ กปน. ที่นำบัตรเลือกตั้งไปใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งก็ได้มีการดำเนินการแล้ว 2 ส่วน โดยทางอาญาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และสำนักงาน กกต. ได้มอบหมายให้ฝ่ายสืบสวนสอบสวนดำเนินการตามระเบียบ กกต.
สำหรับการลงคะแนนใหม่ครั้งนี้ เนื่องจาก ตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังพบว่ามี กปน.รายหนึ่งฉีกบัตรเลือกตั้ง ออกจากต้นขั้ว 14 ใบ แบ่งเป็นแบบแบ่งเขต 7 ใบและบัญชีรายชื่อ 7 ใบ ลงคะแนนแล้วแอบนำไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้ง แต่ถูกจับได้