กกต.เตือนโทษหนักถ่ายบัตรเลือกตั้ง จงใจทำบัตรเสีย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกปน. รับเลือกใหม่พะเยาวันนี้

กกต.เตือนโทษหนักถ่ายบัตรเลือกตั้ง จงใจทำบัตรเสีย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกปน. รับการออกเสียงเลือกตั้งสส.ใหม่หน่วย เลือกตั้งที่6 เขตเลือกตั้งที่ 1จ.พะเยา วันนี้
วันนี้(1มี.ค.)สำนักงานกกต.ได้ย้ำกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถึงข้อห้ามและบทลงโทษในการออกเสียงลงคะแนน สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1ที่จะมีขึ้น ในวันนี้ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ว่าเพื่อให้การเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 1. ผู้ใดต่อสู้ ขัดขวาง หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และปฏิบัติหน้าที ตามกฎหมาย อาจมีความผิดตามมาตรา 138 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากการกระทำดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญ ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว และห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนอย่างไร ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3. ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งซึ่งมีอำนาจเพื่อออกเสียงลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 1 - 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
4. ผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด หรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี