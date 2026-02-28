"แนน" ยัน ภท.ไม่เคยติดต่อ "เสรีรวมไทย" ร่วมรัฐบาล พรรคเล็กหนุน "อนุทิน" แสดงความจำนงมาเอง-ร่วมแถลงเปิดเผย

โฆษกภูมิใจไทยยันพรรคไม่เคยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพรรคเสรีรวมไทย ไม่เคยแถลงข่าวร่วมกัน และไม่เคยติดต่อกัน
วันที่ 28 ก.พ.นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคภูมิใจไทยไม่เคยให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ เกี่ยวกับพรรคเสรีรวมไทย
การแถลงข่าวว่าพรรคใดสนับสนุนนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างเปิดเผย หลังจากที่พรรคการเมืองนั้นแสดงความจำนงสนับสนุนนายอนุทิน จึงได้จัดแถลงข่าวร่วมกันที่พรรคภูมิใจไทย
ในกรณีของพรรคเสรีรวมไทย ไม่เคยมีการติดต่อกัน และไม่เคยแถลงข่าวร่วมกัน พรรคภูมิใจไทยจึงขอเรียนให้ประชาชนทราบข้อมูลที่ถูกต้องว่าพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเสรีรวมไทย ไม่มีการพูดคุย ประสานงานให้สนับสนุนนายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี แต่อย่างใด