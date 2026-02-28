ชมรม พสบ.ทอ.จัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งชมรมอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารรณนภากาศ อุทยานการบินกองทัพอากาศ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและความภาคภูมิใจ โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจากอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ อดีตผู้บังคับบัญชากองทัพอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่จากกองทัพอากาศและเหล่าทัพ สมาชิกชมรม พสบ.ทอ. รุ่นที่ 1-20 ตลอดจนเครือข่ายสมาชิกชมรม พสบ.ทอ. จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตั้งชมรม พสบ.ทอ. ที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิก พร้อมกระชับความร่วมมือของเครือข่ายในทุกภาคส่วนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมุ่งเผยแพร่ภารกิจและบทบาทสำคัญของชมรมที่อยู่เบื้องหลัง ในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับกองทัพอากาศที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกชมรม หน่วยงานของกองทัพอากาศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของสมาชิกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “ชมรม พสบ.ทอ.”
โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมที่เปี่ยมไปด้วยสีสันและสร้างความประทับใจ อาทิ การเสวนาจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรม กิจกรรมต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร พสบ.ทอ.รุ่นที่ 20 การมอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการและสมาชิกที่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่สมาชิกที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ชมรม การแสดงของคณะกรรมการชมรมและศิลปิน ซึ่งเป็นสมาชิกชมรม พสบ.ทอ. ได้แก่ คุณศิรินทรา นิยากร และคุณติ้ก ชีโร่ ที่ร่วมสร้างความสุขให้แก่ผู้ร่วมงาน ก่อนปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก คริสติน่า อากีล่าร์ ที่สะกดทุกสายตาด้วยความตื่นตาตื่นใจ และมอบความสนุกสนานตลอดค่ำคืน
ชมรม พสบ.ทอ. เปรียบดั่ง “ต้นไม้ใหญ่” ราก คือ สมาชิกทุกท่าน ลำต้น คือ ความสามัคคี กิ่งก้าน คือ มิตรภาพ และผลของต้นไม้ต้นนี้ คือ “คุณประโยชน์ที่คืนกลับสู่แผ่นดิน”
การเฉลิมฉลองครั้งนี้เป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาชิกชมรม พสบ.ทอ. นับตั้งแต่ก่อตั้งชมรมมา สร้างรอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่น ความประทับใจ และความทรงจำอันงดงามที่จะตราตรึงอยู่ในหัวใจของสมาชิกทุกคน
ความสำเร็จอันงดงามของงานเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณโกมล เจียรวนนท์ ประธานบริหารชมรม พสบ.ทอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมที่ร่วมแรงร่วมใจกันรังสรรค์งานสำคัญครั้งนี้ เพื่อเปิดประตู “บ้าน” ให้สมาชิกทุกคนได้หวนคืนสู่ความทรงจำอันอบอุ่น บ้านที่มีชื่อว่า “ชมรม พสบ.ทอ.” และบ้านหลังนี้จะยังคงรอต้อนรับวันที่สมาชิกทุกคนกลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งอย่างภาคภูมิ