DBDยกทัพ 40 แฟรนไชส์บุกอุดรธานี ปั้นอาชีพคนอีสาน 5-8 มี.ค.นี้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สานต่อนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจรัฐ ยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ จัดกิจกรรมRoadshow สร้างอาชีพครั้งที่3
เปิดโอกาสผู้ว่างงาน นักลงทุน เอสเอ็มอี เข้าถึงการลงทุนพร้อมเจรจาธุรกิจ ให้คำปรึกษา และรับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน ห้ามพลาด 5–8 มี.ค.นี้ที่เซ็นทรัลอุดรธานี
วันนี้(28ก.พ.)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD) กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าสานต่อนโยบายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของประเทศ เตรียมจัดกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดอุดรธานี เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ครอบคลุมธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก มาเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ นักลงทุน ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เลือกสรรแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับความสนใจ และศักยภาพของตนเอง พร้อมเจรจาซื้อขายธุรกิจได้โดยตรงกับเจ้าของแฟรนไชส์
สำหรับงานกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3นี้ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค สนับสนุนให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดท้องถิ่น สร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงาน และผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงการลงทุนในรูปแบบแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจแฟรนไชส์จากหลากหลายสาขา การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางการค้า การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ สถาบันการเงินร่วมออกบูธ ให้คำแนะนำและสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน โปรโมชั่นและส่วนลดแฟรนไชส์ราคาพิเศษเฉพาะภายในงาน
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนไทยในทุกภูมิภาค โดยกิจกรรม แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow ครั้งที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม ณ ลานนาข่า 1-2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com