เพจดังจับตา “บ้านนี้สีส้ม” ตั้งคำถามสส.พรรคส้มแจกป้ายเลขที่บ้าน เข้าข่ายผิดกม.เลือกตั้งหรือไม่

วันนี้(28ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจจักรวาลด้อมส้มได้แชร์ภาพและข้อความจากเฟซบุ๊กของนายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส.นนทบุรี เขต 8 พรรคประชาชน ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ 8 ลงทะเบียนร่วมโครงการ รับแจกป้ายเลขที่บ้าน "บ้านนี้สีส้ม"ฟรี พร้อมภาพ ป้ายบ้านเลขที่ของผู้ที่ลงทะเบียนขอรับ ซึ่งนายนนท์ระบุว่าทุกป้ายทะเบียนบ้านสส.และทีมงานจะนำไปส่งให้กับประชาชนถึงบ้าน โดยทางเพจ จักรวาลด้อมส้ม ตั้งคำถามว่า"ทุกคนคะ ทำไปทำไมอ่ะ แบบติดให้รู้ว่าบ้านนี้เลือกส้มหรือคะ มันจะไม่แตกแยกกันใช่มั้ย บ้านเดียวกันเลือกกันคนละพรรคก็มี แล้วคนที่ติดเขากลัวคนรู้เปล่าคะว่ากาพรรคอะไรไม่ต้องตั้งกล้อง ไม่ต้องสแกนบาร์โค้ด ไม่ต้องถอดรหัส " รวมทั้งยังตั้งประเด็นว่า" ผิดกฎหมายมั้ย ให้ของหลังเลือกตั้ง"
ทั้งนี้เมื่อย้อนไปดูเว็บไซต์พรรคประชาชนได้มีการเผยเเพร่ผลการทำงานของนายนนท์ ในหัวข้อความเคลื่อนไหวล่าสุดพบว่าวันที่10ธ.ค.68 ทีมงานหาเสียงของนายนนท์นำป้ายบ้านเลขที่บ้าน พื้นสีส้ม ตัวเลขสีขาวเเจกจ่ายประชาชนในเขต8จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่รัฐบาลขัดแย้งกับพรรคประชาชนในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา และนายอนุทินได้มีการประกาศยุบสภาในวันที่ 12 ธ.ค68 ทำให้การกระทำของนายนนท์ ถูกตั้งคำถามว่าเข้าข่ายเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าหรือไม่ และเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้น กกต.มีการประกาศรับรองผลในวันที่ 25 ก.พ69 วันรุ่งขึ้นคือวันที่26ก.พ.นายนนท์ ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า"ประกาศ ประกาศ โครงการบ้านนี้สีส้ม กลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการดีๆ สำหรับชาวส้มบ้านแต่ละหลังคือความภูมิใจของครอบครัว “เลขที่บ้าน” จึงสำคัญ ทั้งเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หรือ จัดส่ง และเป็นหน้าเป็นตาของบ้านบ้านแต่ละหลังคือความภูมิใจของครอบครัว “เลขที่บ้าน” จึงสำคัญ ทั้งเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หรือ จัดส่ง และเป็นหน้าเป็นตาของบ้าน วันนี้ผมและพรรคประชาชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านใน นนทบุรี เขต 8 บางบัวทอง ไทรน้อย บางบัวทอง (บางรักพัฒนา บางรักใหญ่ บางคูรัด) ไทรน้อย(หนองเพรางาย ทวีวัฒนา ขุนศรี ไทรใหญ่ ราษฎร์นิยม) โดยให้ลงทะเบียนร่วมโครงการ แจกป้ายเลขที่บ้าน “บ้านนี้สีส้ม” ฟรี อีกครั้ง
จากนั้นวันที่27กพ.นายนนท์โพสต์ข้อความว่า”ทะยอยทำอยู่นะคร๊าบบบ ยอดทะลุไปเกือบพันหลังคาเรือนแล้วจร้าาาา ซึ่งก็ได้มีเเฟนเพจเข้าไปสอบถามนายนนท์ว่าอาจผิดกฎหมายเพราะคล้ายกรณีนายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ผู้สมัครส.ส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ที่ถูกร้องแจกน้ำดื่มหลังได้รับเลือกตั้งว่าเข้าข่ายเป็นซื้อเสียง เเต่นายนนท์ตอบว่า“ตามกฎหมายเลยคร้าบบ” ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่า กรณีของนายนนท์สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายเป็นการซื้อเสียงล่วงหน้าและจ่ายหลังเลือกตั้งซึ่งอาจผิดตามพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา132,133,135,137 ทำให้ได้รับเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม เพราะหลักฐานจากการโพสต์เฟซบุ๊กของนายนนท์ พบว่านายนนท์ให้ทีมงานนำป้ายบ้านเลขที่ไปเเจกรอบเเรกวันที่10ธ.ค.68 เเละพรรคประชาชนนำภาพเหล่านั้นมาลงเว็บไซต์ของพรรค เเละนายนนท์โพสต์ตอบคำถามเเฟนเพจว่า มีการเเจกป้ายบ้านเลขที่รอบเเรกในห้วงเวลาดังกล่าวจริง และต่อมาในรอบสองวันที่26ก.พ.ก็ประกาศรับจองเพื่อผลิตเเจกป้ายบ้านเลขที่หลังกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสส.396เขตเลือกตั้งซึ่งนายนนท์คือหนึ่งในจำนวนนั้น
สำหรับนายนนท์ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่เเล้วเขาตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างรุนแรงเมื่ออภิปรายเสนอตัดงบประมาณโครงการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา งบประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งนายนนท์ระบุว่า "ทำไมพระสงฆ์ถึงต้องมีขวัญและกำลังใจในการทำงานด้วยเหรอครับ ผมก็งงนะครับ แล้วบอกว่าเพื่อเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถาน ในประเทศอินเดียและเนปาล ก็คือไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ได้ประโยชน์ ไปทั้งหมด 100 รูป ตกรูปละ 50,000 บาท ไปทำอะไรครับท่านประธาน ไปกราบครับท่านประธาน ท่านอยู่ประเทศไทย ท่านให้คนอื่นเขากราบไหว้ พอท่านไปประเทศอื่น ท่านกลับไปกราบอะไรก็ไม่รู้" ทำให้ในเวลาต่อมานายนนท์ต้องออกมาโพสต์ขอโทษต่อการอภิปรายดังกล่าว