รัฐบาลระดมบุคลากรการแพทย์-สาธารณสุข 300 คน รองรับเหตุฉุกเฉิน Moto GP บุรีรัมย์

รัฐบาลระดมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 300 คน รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การแข่งขัน Moto GP 2026 สร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นต่อนักแข่ง นทท.ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข จัดหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินและปฐมพยาบาลให้บริการในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก สนามที่ 1“PT GRAND PRIX OF THAILAND 2026” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 โดยคาดว่าจะมีนักแข่ง ผู้สนับสนุนการแข่งขัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าชมการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และเดินไปจังหวัดใกล้เคียงมากกว่าสามแสนคน
รัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุข ระดมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 300 คอยดูแลให้บริการเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งด้านมาตรฐานบุคลากรทางการแพทย์ ด้านอุปกรณ์ และแผนปฏิบัติการการเข้าช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การส่งต่อ และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทั้งในจังหวัดและตลอดเส้นทางการเดินทาง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
“การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกดังกล่าว จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 รวม 7 ปี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ระหว่างปี 2561–2568 มีผู้ชมรวมกว่า 1.2 ล้านคน มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมประมาณ 24,000 ล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 5,000 ล้านบาท กกท.ได้รายได้จากค่าบัตร ค่าบริหารจัดการมากกว่ารายจ่าย และต้องส่งเงินคืนรัฐตามระเบียบ และเมื่อเทียบกับการของบประมาณสนับสนุน 800 ล้านบาท ถือว่าสร้างผลคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 6 เท่า ยังไม่นับมูลค่าประชาสัมพันธ์จากการถ่ายทอดสดไปยังผู้ชม 700–800 ล้านครัวเรือนทั่วโลก“ นางสาวอัยรินทร์ ย้ำ