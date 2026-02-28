4 สส.ภท.รายงานตัว ขอยังไม่พูดอะไร "บ้านสะสมทรัพย์" บอกแล้วแต่ "อนุทิน" ให้เก้าอี้ หลังคว้าชัย 4 ที่นั่ง

4 สส.ภูมิใจไทยรายงานตัวต่อสภา ปิดปากเงียบขอไม่พูดอะไร รอเปิดสภาค่อยพูด เผยสั้นๆ 7-8 มี.ค.มีสัมมนา ด้าน "อนุชา" บอก ตำแหน่งรัฐมนตรี บ้านสะสมทรัพย์ ให้" อนุทิน" พิจารณา หลังคว้าเก้าอี้ได้ 4 ที่นั่ง
วันนี้(28 ก.พ.2569 ) ที่รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดให้ สส.เข้ารายงานตัว บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาตั้งแต่เวลา 08.30 น.จากนั้นในเวลา 10.30 น.เริ่มมี สส.พรรคภูมิใจไทยเข้ารายงานตัว 4 คน ประกอบด้วย นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ สส.จังหวัดสุรินทร์ เขต 6 , นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สส.จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 9 , นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน สส.จังหวัดบุรีรัมย์ เขต 7 , นายอนุชา สะสมทรัพย์ สส.จังหวัดนครปฐม เขต 5
นายอนุชา กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า กลุ่มของตนได้ที่นั่ง สส.4 เขต ดังนั้นจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ ที่จากเดิมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แล้วจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะพิจารณา
ขณะที่นายพรชัย กล่าวเพียงสั้นๆ ว่าวันนี้ยังไม่ขอพูดอะไร ขอรอเปิดสภาแล้วค่อยพูด แต่วันที่ 7-8 มันาคมมีการอบรม สส.ของพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์