รำลึก 109 ปีชาตกาล “หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ”สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์ จัดงานน้อมรำลึก 3–5 มีนาคม 2569

สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงานน้อมรำลึก 109 ปีชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระเกจิอาจารย์สายอีสานใต้ อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) ภายใต้แนวคิด “บูชาคุณ บูชาครู” พร้อมครบรอบ 12 ปี วันละสังขาร ระหว่างวันที่ 3–5 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญและรำลึกถึงคุณูปการทางพระพุทธศาสนา
หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ (สุวรรณหงษ์ จะมัวดี) เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2461 ณ บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ 20 ปี ณ วัดเพชรบุรี ได้รับฉายา “พรหมปัญโญ” หมายถึง ผู้มีปัญญาดุจพรหม
ตลอดระยะเวลาการครองสมณเพศ ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมและออกธุดงค์ในพื้นที่ป่าเขาทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมจากครูบาอาจารย์หลายสาย ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2516 และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูประสาทพรหมคุณ”
หลวงปู่หงษ์เป็นที่รู้จักในหมู่พุทธศาสนิกชนจากแนวทางการสอนที่เน้นเมตตาธรรม ความเรียบง่ายในการดำรงชีวิต และวัตถุมงคลที่ได้รับความศรัทธาอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการกล่าวถึงในด้านความเมตตาต่อสรรพสัตว์และการดูแลธรรมชาติ โดยริเริ่มปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว รวมถึงขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รอบวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและระบบนิเวศโดยรอบ
หลวงปู่หงษ์มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน สิริอายุ 97 ปี พรรษา 77 ปัจจุบันสรีระของท่านประดิษฐาน ณ ปราสาทเพชร สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ ให้ประชาชนได้เข้าสักการะอย่างต่อเนื่อง
ภายในบริเวณสุสานทุ่งมน นอกจากสรีระสังขารของหลวงปู่หงษ์แล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ประชาชนนิยมเดินทางมากราบไหว้และขอพร อาทิ หลวงพ่อเพชรสุรินทร์ และองค์พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้มาเยือนจากหลายพื้นที่
การจัดงานครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ นำโดยพระเถระภายในสุสานทุ่งมน โดยภายในงานตลอดทั้งสามวันมีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หนึ่ง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 092-916-6501
Facebook: หนึ่ง บุรีรัมย์