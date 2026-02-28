xs
รำลึก 109 ปีชาตกาล “หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ”สุสานทุ่งมน จ.สุรินทร์ จัดงานน้อมรำลึก 3–5 มีนาคม 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ เตรียมจัดงานน้อมรำลึก 109 ปีชาตกาล พระเดชพระคุณหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระเกจิอาจารย์สายอีสานใต้ อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรี (สุสานทุ่งมน) ภายใต้แนวคิด “บูชาคุณ บูชาครู” พร้อมครบรอบ 12 ปี วันละสังขาร ระหว่างวันที่ 3–5 มีนาคม 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ร่วมทำบุญและรำลึกถึงคุณูปการทางพระพุทธศาสนา

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ (สุวรรณหงษ์ จะมัวดี) เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2461 ณ บ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 18 ปี และอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ 20 ปี ณ วัดเพชรบุรี ได้รับฉายา “พรหมปัญโญ” หมายถึง ผู้มีปัญญาดุจพรหม

ตลอดระยะเวลาการครองสมณเพศ ท่านศึกษาพระปริยัติธรรมและออกธุดงค์ในพื้นที่ป่าเขาทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา เพื่อศึกษาวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมจากครูบาอาจารย์หลายสาย ก่อนจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเพชรบุรีในปี พ.ศ. 2516 และได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ “พระครูประสาทพรหมคุณ”

หลวงปู่หงษ์เป็นที่รู้จักในหมู่พุทธศาสนิกชนจากแนวทางการสอนที่เน้นเมตตาธรรม ความเรียบง่ายในการดำรงชีวิต และวัตถุมงคลที่ได้รับความศรัทธาอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการกล่าวถึงในด้านความเมตตาต่อสรรพสัตว์และการดูแลธรรมชาติ โดยริเริ่มปลูกป่า ฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว รวมถึงขุดสระและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รอบวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและระบบนิเวศโดยรอบ

หลวงปู่หงษ์มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของท่าน สิริอายุ 97 ปี พรรษา 77 ปัจจุบันสรีระของท่านประดิษฐาน ณ ปราสาทเพชร สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ ให้ประชาชนได้เข้าสักการะอย่างต่อเนื่อง

ภายในบริเวณสุสานทุ่งมน นอกจากสรีระสังขารของหลวงปู่หงษ์แล้ว ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ประชาชนนิยมเดินทางมากราบไหว้และขอพร อาทิ หลวงพ่อเพชรสุรินทร์ และองค์พระพิฆเนศ ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้มาเยือนจากหลายพื้นที่

การจัดงานครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ นำโดยพระเถระภายในสุสานทุ่งมน โดยภายในงานตลอดทั้งสามวันมีกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หนึ่ง บุรีรัมย์
โทรศัพท์ 092-916-6501
Facebook: หนึ่ง บุรีรัมย์






