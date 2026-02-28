"สมชัย" ท้า กกต.เปิด 6 ชื่อ ฟ้องปมถอดรหัสบัตรเลือกตั้ง ซัดลอบกัดลับๆ ล่อ ๆ กลัวโดนฟ้อง 157

"สมชัย" ท้า กกต.เปิดชื่อ 6 บุคคลเอง ซัดลอบกัดลับ ๆ ล่อ ๆ กลัวถูกฟ้องกลับ 157 อัดอย่าดีแต่ปล่อยข่าวปั่นกระแสโซเซียลข่มขู่เอาผิดอาญาปชช. หวังไม่ให้เปิดโปงพฤติกรรมมิชอบของ กกต.
วันนี้(28ก.พ.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.โพสต์ข้อความบนโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัว กรณีที่ถูก กกต.ฟ้องข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง อั้งยี่-ซ่องโจร ฐานร่วมกันถอดรหัสบาร์โคดบนบัตรเลือกตั้ง ว่า กกต.แจ้งความประชาชน แบบปั่นกระแส หวังข่มขู่ประชาชนที่ออกมาเปิดโปงสิ่งที่ กกต.ประพฤติมิชอบ หรือไม่
พร้อมกับระบุว่าตามที่ สำนักงาน กกต.ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ เลขที่ข่าว 196/2569 วันที่เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 3 หน้าเพื่ออธิบายที่ กกต.ไปแจ้งความกองปราบว่า ไม่ใช่การฟ้องประชาชนหรือคุกคามสื่อ แต่เป็นการแจ้งความคณะบุคคลที่ร่วมและแบ่งกันทำงานและขบวนการ โดยระบุเหตุผล 6 ข้อดังนี้
1. ขัดขวางการทำงานของ กกต.
2. กระทำการอ่านบาร์โคดเพื่อไปถึงข้อมูลว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกใคร
3. กกต.ไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชน ยกเว้นคนที่มีเจตนาไม่สุจริต
4. กลุ่มคนที่โดนแจ้ง เป็นกลุ่มคนที่ไปปรากฏตัว มีหลักฐานการนำเสนอข้อมูลร่วมกัน
5. คนที่ไม่ไปปรากฏ มีการนัดหมายกับกลุ่มขบวนการจะเปิดเผยสิ่งที่ทำในเวทีสาธารณะ
6. มีการปั่นกระแสในโซเซียล ทำให้เกิดความไม่เรียบร้อย เป็นภัยต่อความมั่นคง
เอกสารทั้งหมด ไม่มีการระบุชื่อบุคคลทั้ง 6 คน มีแต่ข่าวปล่อยที่หวังปั่นกระแสในโซเซียล เพื่อข่มขู่ คุกคามประชาชน ด้วยข้อกล่าวหาอาญาแผ่นดินที่ร้ายแรง โดยหวังลดทอนการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของ กกต.เอง ซึ่งนับวันจะมีคนออกมาเปิดโปงมากขึ้นเรื่อย ๆ
การสงวนชื่อผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา ไม่แตกต่างอะไรกับพฤติกรรมของคนขลาด ที่ลอบกัด ลับ ๆ ล่อ ๆ ที่กลัวการฟ้องกลับ ม. 157 เมื่อบุคคลดังกล่าวได้ทราบข้อมูลการฟ้องที่เป็นทางการ
"เปิดเผยชื่อสิครับ อย่าขลาดกลัวเกินเหตุ หากมั่นใจว่าข้อกล่าวหาเป็นความจริง แต่หากเป็นการแจ้งความเท็จเมื่อไหร่ การแจ้งความกลับเกิดขึ้นทันที อย่างน้อย 9 คน ทั้งอาญาและแพ่งที่แพงมาก" นายสมชัยระบุ