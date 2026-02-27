“ดร.เจษฎ์” เตือน กกต. “รับรองไปก่อน สอยทีหลัง” ระวังอาญา ม.157 ทำแต้มบุญความน่าเชื่อถือติดลบ

"ดร.เจษฎ์" เตือน กกต. รับรอง สส.ไปก่อน รอสอบทีหลัง เหมือนเผาศพก่อนชันสูตร แนะอย่าไล่บี้ประชาชน ระวังเจอสวนกลับด้วย ม.157 จี้เปิดข้อมูลบัตรเลือกตั้งสร้างความโปร่งใสเพื่อกู้ศรัทธาที่ติดลบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.30 น. ที่จังหวัดนครราชามา รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.เขต ล็อตแรก 396 คน โดยระบุว่า ในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น ค่อนข้างเร็วไป ซึ่งยังมีเรื่องหมักหมมที่ไม่ชัดเจน ทั้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่ยังไม่ทันได้ตรวจสอบ โดย กกต.อาจใช้วิธีว่า ไม่เป็นไร รับรองไปก่อน แล้วไปสอยทีหลัง แต่วันนี้การเลือกตั้งยังคลุมเครือ ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ท้ายที่สุดเมื่อ สส.เข้าสภาฯ แล้วไม่ลงตัว ต้องรื้อขึ้นมา แล้วเกิดมีใบเหลือง ยังพอทำเนา แต่ถ้ามีใบแดง จะเกิดปัญหาแน่นอน
“ท้ายที่สุดสิ่งที่คนไปร้องทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง มันจะลักษณะคล้ายกับว่า 'ยังไม่ได้ชันสูตรพลิกศพ เอาศพไปเผาก่อน' แบบนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีโอกาสจะเดือดร้อน อันนี้ ก็ต้องเรียนว่าช่วยท่านไม่ได้แล้ว ตอนนี้ท่านประกาศรับรองไปแล้ว ท่านก็ต้องหาทางไปตรวจสอบให้ได้ว่าที่รับรองไปน่ะ มีปัญหาอะไร ท่านต้องรีบไปแก้” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังได้เตือนสติ กกต. กรณีการไล่เช็กบิลประชาชน ที่ถ่ายภาพ หรือแชร์ข้อมูลบัตรเลือกตั้ง โดยระบุว่า แม้จะเป็นเอกสารราชการ แต่ กกต. ควรใช้ กลไกบริหาร ในการสั่งหยุด หรือป้องปราม มากกว่าการเดินหน้า แจ้งความดำเนินคดี อย่างบ้าคลั่ง ซึ่งหาก กกต.เล่นบทโหด ใช้กฎหมายอาญาไล่บี้ประชาชน ระวังจะเจอประชาชนสวนกลับด้วย มาตรา 157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความวุ่นวายไม่จบสิ้น โดย กกต.ต้องใจเย็น และหันมาทำงานเชิงบวก เพื่อกู้ศรัทธา ที่ตอนนี้ แทบ ติดลบ ให้กลับคืนมา
“คณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงขนาดแจ้งความดำเนินคดี มันอาจจะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย แต่พอทำในลักษณะที่คนมองว่าเกินเลยไป คนก็อาจจะตอบกลับนะครับ คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องตั้งหลักให้ดีนะ เพราะพอท่านบอกว่าคนทำผิดอาญา คนก็จะบอกว่าท่านทำผิดอาญาเหมือนกัน มาตรา 157 ละเว้น แบบเนี้ย ผมว่ามันจะเกิดความวุ่นวายต่อไป ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับ” รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังทิ้งท้ายถึงประเด็นความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้ง โดยระบุว่า กกต.ไม่ต้องรอให้ใครมาพิสูจน์ แต่ กกต.ต้องเป็นฝ่ายเปิดเผย ให้เห็นว่าบัตรแต่ละใบ หน้าตาเป็นอย่างไร สีไหน ใช้ทำอะไร เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ในเรื่องของความสับสน
“วันนี้ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องพิสูจน์บัตรเลือกตั้งมากมายอะไรหรอก ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง บัตรแต่ละบัตร ท่านต้องเอามาให้คนดูครับ ว่าบัตรแต่ละใบมันเป็นแบบไหน สีอะไร ใช้คำอย่างไร มีหน้าตาในรูปแบบไหน แล้วใช้เพื่ออะไร มันจะได้จบ บรรดาคนทั้งหลายที่อยากรู้ ก็ถ่ายพอทำเนา อย่าไปถึงขนาดเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายในคูหา แบบนี้เราจะช่วยกันทำให้การจัดการเลือกตั้ง มันเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมได้ครับ” รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กล่าวทิ้งท้าย