“ดร.เจษฎ์” ชื่นชมรัฐบาลปกป้องอธิปไตย มาตรการเชิงรับทำได้ดี แนะเร่งการทูตเชิงรุกเพิ่ม

"ดร.เจษฎ์" ชมรัฐบาล "อนุทิน" แก้ปัญหาชายแดนเชิงรับได้ดีเยี่ยม ปกป้องอธิปไตยสง่างาม พร้อมเสนอให้เพิ่มการทูตเชิงรุก แนะอย่ามัวแต่ยุ่งเรื่องตั้งรัฐบาล ให้เร่งจัดการเรื่องบ้านเมือง
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.00 น. ที่จังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสั่งการให้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปกป้องอธิปไตยของไทย และสามารถที่จะยืนท่ามกลางนานาอารยประเทศได้อย่างสง่างาม
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังกล่าวชื่นชมอีกด้วยว่า มาตรการเชิงรับ ถือว่ารัฐบาลทำได้ดีมาก และอาจจะต้องเพิ่มมาตรการ หรือการทูตเชิงรุกให้มากกว่านี้ แต่เข้าใจได้ว่าอาจจะรอให้เป็นรัฐบาลที่จัดตั้งแล้วเสร็จ มีอำนาจเต็มถึงจะทำ มีหลายเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจำเป็นจะต้องผลักดันมากว่านี้
“เรื่องของอนุสัญญาออตตาวา การเก็บกู้ทุ่นระเบิด ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เรื่องของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ท่านทำดีแล้ว ท่านก็ต้องนำเสนอมากกว่านี้ ว่า ตกลงเรื่องราวทั้งหลายมันเกิดอะไรขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ขาดไม่ได้ครับ ปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพในรูปแบบที่เรากำลังทำอยู่ อันนี้ก็ต้องเร่ง ผมเชื่อว่าจะมาในอีกไม่นาน ฝากไว้นะครับ อย่ามัวแต่จัดตั้งรัฐบาลกันครับ จัดการเรื่องบ้านเมืองแบบนี้ ผมสนับสนุน” รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กล่าวทิ้งท้าย