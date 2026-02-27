"โอ๋ - เจษฎ์" ย้ำ "มันจบแล้วครับพี่" ฝากรัฐบาล เปลี่ยนความหวัง ให้เป็นความจริง อย่ามัวเล่นเก้าอี้ดนตรี

พรรครักชาติยังคึกคักแม้เลือกตั้งจบ ชัยวุฒินำทีมขอบคุณชาวโคราชถึงที่ ฝากสารถึงรัฐบาลใหม่ มันจบแล้วครับพี่ วอนเปลี่ยนความหวังประชาชนให้เป็นจริง อย่ามัวแบ่งเก้าอี้ ชาวบ้านปลื้มไม่ทิ้งกัน เตรียมเลือกอีกครั้งหน้า
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07.00 น. ทีมพรรครักชาติ ยังคงคึกคัก แม้การเลือกตั้งจบไปแล้ว โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ นำทีมพรรครักชาติ อาทิ นายรวี เลาหพูนรังษี รองหัวหน้าพรรคนายชนินทร์, นายปิ่นทอง ผู้อำนวยการพรรค, นายชัยพร จิรวินิจนันท์ โฆษกพรรค, นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว รองโฆษกพรรค, นายณภัทร นวเครือสุนทร รองเลขาธิการพรรค และนายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค พร้อมด้วยนายปริวรรต ศรีอัศวิน อดีตผู้สมัคร สส.นครราชสีมา ซึ่งเป็นลูกหลานคนโคราช ลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอบคุณคะแนนเสียงที่พ่อค้าแม่ค้า และชาวอำเภอปักธงชัย มอบให้กับทีมพรรครักชาติในการเลือกตั้งที่ผ่านมา
โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ ระบุว่า จากที่ได้ติดตามข่าวการจัดตั้งรัฐบาล ต้องใช้คำว่า “มันจบแล้วครับพี่” วันนี้รัฐบาล 300 เสียง เดินหน้าแบ่งกระทรวง แบ่งตำแหน่งกันแล้ว ขอฝากไปถึงคนจัดตั้งรัฐบาล ว่า ประชาชนฝากความหวังไว้มากกับพรรคภูมิใจไทย เห็นได้จากคะแนนที่เลือกเข้ามา ได้ สส. มากถึง 190 กว่าคน ซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชน ความหวังต้องไม่ใช่แค่ลมปาก
“อยากให้ความหวัง เปลี่ยนเป็นความจริง หวังอยากให้บ้านเมืองดีขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงไปในททางที่ดีขึ้น มีนโยบายดี ๆ มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศชาติเดินหน้าได้ และประชาชนอยู่ดีกินดี เปลี่ยนความหวังของประชาชนให้เป็นความจริงให้ได้ครับ” นายชัยวุฒิ กล่าว
หัวหน้าพรรครักชาติ ยังระบุอีกด้วยว่า โฉมหน้าของคณะรัฐมนตรี อย่ามัวแต่แบ่งกลุ่ม แบ่งผลประโยชน์ ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชนเชื่อมั่น ไว้วางใจให้มาทำงาน และที่สำคัญทำงานต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้
“อยากให้รัฐบาลจัดตั้งด้วยการคิดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่คิดถึงเรื่องเก้าอี้ดนตรี แบ่งตำแหน่งกัน แย่งชามข้าวกัน คิดถึงแต่ประโยชน์ของนักการเมืองแต่ละกลุ่ม ไม่ได้ครับ เราต้องจัดรัฐมนตรี จัดรัฐบาลโดยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับ” หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าว
ส่วนบรรยากาศการขอบคุณคะแนนเสียงของทีมพรรครักชาติ เป็นไปอย่างชื่นมื่น ได้รับการต้อนรับที่ดี และอบอุ่นเหมือนครั้งที่ทีมพรรครักชาติ มาขอคะแนนเสียง ซึ่งในวันนี้ทีมพรรครักชาติกลับมาอีกครั้ง เพื่อกล่าวคำขอบคุณ สร้างความประหลาดใจ และดีใจ ให้กับชาวบ้าน รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เป็นอย่างมาก หลายคนเผยว่า “ไม่คิดว่าจะกลับมาขอบคุณด้วยตัวเอง”
นอกจากความจริงใจแล้ว อีกสิ่งที่เป็นสีสันและถูกพูดถึงอย่างมากตั้งแต่ช่วงหาเสียง เมื่อเดือนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ คือ รูปลักษณ์ของทีมพรรครักชาติ พ่อค้าแม่ค้า ต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่า “พรรครักชาติ มีแต่คนหน้าตาดีเหมือนเดิม หล่อและสดใส” โดยสร้างรอยยิ้ม และทำให้บรรยากาศภายในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เช้าวันนี้ สดใส คึกคัก ขึ้นเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ระหว่างการเดินทักทาย ขอบคุณ ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาสะท้อนปัญหาสำคัญที่อยากฝากให้พรรคการเมือง ช่วยเป็นกระบอกเสียง ส่งต่อไปยังรัฐบาล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี 2 ประเด็นหลัก คือเรื่องฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ ที่ส่งกระทบต่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตประจำวันของชาวบ้าน รวมถึงเรื่องความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถนนหลายจุดในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และเส้นทางนครราชสีมา ชำรุด เสี่ยงอันตราย จนเกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก อยากให้มีการเร่งซ่อมแซมและปรับปรุ่งโดยเร็ว
นอกจากนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ยังได้ร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมพรรครักชาติ พร้อมระบุว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้า สนับสนุนและเลือกทีมพรรครักชาติแน่นอน เนื่องจากประทับใจในความเป็นกันเอง และการไม่ทอดทิ้งพื้นที่ ขอให้ทีมพรรครักชาติ ทุกคนสู้ต่อไป เป็นกำลังใจให้ คนรุ่นใหม่ ทำเพื่ออนาคตของสังคมไทย วันนี้ได้เห็นนักการเมืองรุ่นใหม่ วัยรุ่น ก็ดีใจ ประเทศยังมีความหวังหลุดพ้นจากวงจร การเมืองแบบเดิม ๆ