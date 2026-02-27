กกต.แจงผู้ตรวจฯแล้วปมถูกร้องพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งส่อขัด รธน. พร้อมหลักฐานประกอบ

กกต.ส่งหนังสือชี้แจงปมถูกร้องพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ส่อขัดรัฐธรรมนูญ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ถึงมือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
วันนี้ (27 ก.พ.) เวลา 17.30 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีรายงานว่า วันนี้ (27 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งเอกสารชี้แจงกรณีมีผู้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า การที่ กกต.พิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งอาจทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งจนรู้ได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด พรรคการเมืองใด เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มาตรา 96 หรือไม่ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว
ตามขั้นตอนของผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากได้รับหนังสือชี้แจงจาก สำนักงาน กกต.แล้ว ทางสำนักงานจะประมวลเรื่องและเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องไว้พิจารณา หากที่ประชุมเห็นว่าคำร้องมีมูลเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญก็จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่หากเห็นว่าไม่มีมูลก็จะสั่งยุติเรื่อง