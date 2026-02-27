“อนุทิน-จ๋า” ใส่ม่อฮ่อม ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เสริมสิริมงคลตรงปีเกิดภริยา “สส.เเพร่ ภท.- แม่เลี้ยงติ๊ก” รอรับ

นายกฯ-ภริยา ใส่ม่อฮ่อม ห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ เสริมสิริมงคล ตรงปีเกิด “จ๋า ธนนท์” ด้าน สส.เเพร่ ภท. ป้ายแดง-แม่เลี้ยงติ๊ก-ปชช.รอรับอบอุ่น
วันนี้ (27 ก.พ.) เวลา 16.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานแพร่ โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการมาให้การต้อนรับ
ต่อมา เวลา 17.32 น. นายกรัฐมนตรี ภริยา และคณะ เดินทางมาถึงวัดพระธาตุช่อแฮ โดยรถ Toyota Alphard 3 ขล 2499 กรุงเทพมหานคร โดยสวมเสื้อม่อฮ่อม พื้นเมือง โดยมีประชาชนสวมชุดพื้นเมือง “ผ้าม่อฮ่อม” และม่อฮ่อม ร่วมสมัย ที่ผสมผสานกับผ้าทอ ผ้าปัก มีความทันสมัย สวยงาม และคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และมี นางสาวชนกนันท์ ศุภศิริ สส.แพร่ เขต 1 พรรคภูมิใจไทย นายชนาธิป ศุภศิริ สส.แพร่ เขต 2 พรรคภูมิใจ รวมถึงนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู หรือ “แม่เลี้ยงติ๊ก” ผู้สมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย และอดีต สส.จังหวัดแพร่ หลายสมัย รอต้อนรับ
โดยทันทีที่เดินทางมาถึง ได้ทักทายประชาชน ตัวแทนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โบกมือทักทายพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับตลอดเส้นทางก่อนขึ้นพระธาตุ พร้อมถ่ายรูปกับประชาชน และนางรำ “ฟ้อนไหว้สา ปูฉาพระธาตุช่อแฮ” โดย สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้ขึ้นรถราง มายังวัดพระธาตุช่อแฮ นายกฯได้ร่วมสมทบทุนกับ สมเณร คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนชนบท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ต่อมาได้ร่วมอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ เดินขึ้นบันไดเสือ เพื่อประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ่ โดยก่อนเริ่มพิธีได้กราบสักการะพระเจ้าช่อแฮ และ นมัสการ “พระโกศัยเจติยารักษ์” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮเป็นสิริมงคล และลงนามในสมุดเยี่ยม โดยในช่วงหนึ่งเจ้าอาวาสได้สนทนากับนางสาวธนนนท์ ว่า เกิดปีขาลใช่หรือไม่ ซึ่งภริยานายกฯ ได้ตอบรับ และท่านเจ้าอาวาส กล่าวว่า พระพระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำของคนเกิดปีขาล ก่อนเริ่มพิธี โดยระหว่างประกอบพิธีสงฆ์ห่มผ้าพระธาตุ อนุญาตเฉพาะบุรุษเข้าไปทำพิธีด้านในพระธาตุเท่านั้น และ นายกรัฐมนตรีได้ถวาย จตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ 22 รูป เป็นอันจบพิธี
โดยเจ้าอาวาส ได้มอบพระพุทธรูป และพระเครื่อง “พระเจ้าช่อแฮ” ให้กับนายกรัฐมนตรี และนางสาวธนนท์ และนายกรัฐมนตรีได้มอบต้น “ยมหิน” ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด