โยน! ครม.ชุดใหม่ เคาะ “ระบบเลื่อนเงินเดือนร้อยละ บัญชี 6” ขรก.- พนง.สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ลุ้น! เห็นต่าง ก.กลาง หรือไม่

โยน! ครม.ชุดใหม่ เคาะ “ระบบเลื่อนเงินเดือนร้อยละ บัญชี 6” ข้าราชการ-พนักงานสังกัดท้องถิ่น “อบจ. เทศบาล อบต.” ลุ้น! เห็นต่างหรือไม่ หลัง ก.กลาง เห็นชอบ ให้เปลี่ยนระบบเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ แทนการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ ครม. 3 เมษายน 2544 เผย ฝ่ายเลขาฯ จ่อดำเนินการทำหนังสือซักซ้อมถึงท้องถิ่น ดำเนินการก่อน
วันนี้ (27 ก.พ.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการแก้ไขระบบเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ พนักงาน ในกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง อบจ. เทศบาล และ อบต. ตามร่างประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ล่าสุด คณะกรรมการกลาง ข้าราชการ อบจ. เทศบาล และส่วนตําบล (ก.กลาง) เห็นชอบ กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน ตามร่างประกาศดังกล่าว โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
กําหนดให้ข้าราชการฯ พนักงาน ได้รับเงินเดือนตามบัญชีแนบท้ายนี้ (บัญชีเงินเดือนแบบช่วง) และกําหนดให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน ที่ได้รับอยู่เดิม เข้าสู่อัตราเงินเดือน ในบัญชีแนบท้ายนี้ โดยให้ได้รับในอัตราเท่าเดิม
ทั้งยังเห็นชอบกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ พนักงานฯ ในระบบร้อยละ ตามร่างประกาศคณะกรรมการกลางฯ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พนักงานฯ พ.ศ. ... โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดให้ ข้าราชการ พนักงาน เลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละ 2. กําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน แต่ละคนในแต่ละครั้งเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของฐานในการคำนวณ
และ 3. กําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน แต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสูง ในระดับถัดไปอีกหนึ่งระดับของระดับที่ได้การแต่งตั้งแต่ละประเภทตําแหน่ง
เว้นแต่ ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ผู้ดํารง ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสูงของตําแหน่งประเภทอํานวยการ ท้องถิ่น ระดับสูง และผู้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับสูง ให้เลื่อนได้ไม่เกินเงินเดือนขั้นสูง ของตําแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับสูง
4. กําหนดห้ามมิให้ใช้วิธีการหารเฉลี่ยเพื่อให้ ข้าราชการ พนักงาน ทุกคนได้รับการเลื่อน เงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากัน 5. กําหนดให้การคํานวณจํานวนเงินสําหรับการเลื่อนเงินเดือนถ้ามีเศษไม่ถึงสิบบาทให้ปัดเป็นสิบบาท
6. กําหนดให้ ผู้บริหาร นายก อบจ. นายกเทศมนตรี และ นายก อบต. จัดให้มีการแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน ให้ข้าราชการ พนักงาน ทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
7. กรณีข้าราชการ พนักงาน ได้รับเงินเดือนขั้นสูงในระดับถัดไปอีกหนึ่งระดับของระดับ ที่ได้การแต่งตั้งแต่ละประเภทตําแหน่ง หากได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับอยู่นั้น ต่ำกว่าเงินเดือนขั้นสูงในระดับถัดไปอีกหนึ่งระดับของระดับที่ได้การแต่งตั้งใหม่นั้น
ให้ผู้บริหารสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นําผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งหลังสุดมาใช้ ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือนตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนั้น
ก.กลาง ยังเห็นชอบกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานในระบบร้อยละ ตามร่างประกาศ ก.กลาง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนและ ค่าตอบแทนพิเศษ สําหรับ ข้าราชการ พนักงาน พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนของ ข้าราชการ พนักงาน ครึ่งปีแรก จํานวนร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือนของ ข้าราชการ พนักงาน ที่ครองตําแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม
และวงเงินเลื่อนเงินเดือน ของข้าราชการ พนักงาน ครึ่งปีหลัง จํานวนร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนของ ข้าราชการ พนักงาน ที่ครองตําแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน โดยให้นําวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนไปแล้วในครึ่งปีแรก (1 เมษายน) มาหักออก
2. แบ่งกลุ่มการจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการ พนักงาน ทุกตําแหน่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 3. กําหนดฐานในการคํานวณและช่วงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ตามเอกสารแนบท้าย
4. วันที่มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป 5. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาหรือทราบในการเปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ ครม. 3 เมษายน 2544 เป็นระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ