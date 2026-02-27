สส.รับหนังสือรับรองที่ กกต. แล้ว 207 คน วันที่สองมารับเพิ่มอีก 66 คน

สส. รับหนังสือรับรองที่ กกต. แล้ว 207 คน เฉพาะวันที่สองมารับเพิ่มอีก 66 คน ยังเปิดให้รับหนังสือถึง 6 มี.ค.
วันนี้ (27ก.พ.) สำนักงานกกต.สรุปการรับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่สอง ตลอดทั้งวันมี สส. ทยอยเดินทางมารับหนังสือรับรอง จำนวน 66 คน จากวันแรกมารับแล้ว 141 คน ทำให้ขณะนี้มี สส. เดินทางมารับหนังสือรับรองแล้วทั้งสิ้น 207 คน จากที่ กกต.รับรองทั้งหมด 396 คน
อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกต. ได้เปิดให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น สส. เดินทางมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น สส. ที่ห้องรับรองชั้น 2 สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ในวันที่ 2-6 มี.ค 2569 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.