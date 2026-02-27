คึกคักรายงานตัวสส.วันที่ 2 "เชน" นำทีมสส.เขตพท. หลายพรรคแห่ตบเท้า ยอดรวมสองวัน 93 คน

สส.รายงานตัว วันที่ 2 คึกคัก “ยศชนัน” นำทีมสส.เขตเพื่อไทย หลายพรรคทยอยเข้ารัฐสภาต่อเนื่อง ยอดรวมสองวัน 93 คน จาก 396 คน
วันนี้ (27 ก.พ. )ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการรายงานตัว สส.แบบแบ่งเขต วันที่ 2 ว่าในช่วงเช้ามีความคึกคักโดยพรรคเพื่อไทย ที่นำทีมโดย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรคเพื่อไทย นำทีม สส.แบบแบ่งเขตของพรรคเพื่อไทยมารายงานตัว อาทิ น.ส.จิราพร สินธุไพร สส. ร้อยเอ็ด , นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ สส.มหาสารคาม ,น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี สส.อุบลราชธานี เป็นต้น
ขณะที่ตลอดทั้งวันยังมีสส.ทยอยเข้ามารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น พรรคประชาชาติ ที่นำโดยนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.จังหวัดนราธิวาส, นายซูการ์โน มะทา สส. ยะลา , นายสุไลมาน บือแนปีแน สส. ยะลา เขต 1 และ นายอับดุลอายี สาแม็ง สส. ยะลา เขต 3 ส่วนพ.ต.อ. ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคไม่ได้เดินทางมาด้วยในวันนี้ คาดว่าจะเดินทางมารายงานตัว ภายหลังมีการประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ จากทาง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก่อน
ส่วนพรรคกล้าธรรมมี สส. เข้ารายงานตัวแล้ว 2 คน ได้แก่ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี เขต 2 และ นายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2
ทั้งนี้ สรุปบอดรวม สส. มารายงานตัวทั้ง2 วัน รวม 93 คน จาก 396 คน โดยแบ่งเป็นพรรคการเมือง ดังนี้ 1. พรรคภูมิใจไทย จำนวน 32 คน 2. พรรคเพื่อไทย จำนวน 49 คน 3. พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 4 คน 4. พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 1 คน 5. พรรคกล้าธรรม จำนวน 2 คน 6. พรรคประชาชาติ จำนวน 4 คน และ 7. พรรคโอกาสใหม่ จำนวน 1 คน