นายกฯควงภริยาเยือนเมืองแพร่ เปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ห่มผ้าพระธาตุเสริมสิริมงคล

"อนุทิน" ควง ภริยา เยือนเมืองแพร่ เปิดงาน “ประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569“ ห่มผ้าพระธาตุเสริมสิริมงคล -ชมวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ (27 กุมภาพันธ์) เมื่อเวลา 14.35 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา ออกเดินทางจากบน.6 ไปจังหวัดแพร่ เปิดงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี 2569 ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล ร่วมคณะ
โดยนายกรัฐมนตรี จะร่วมชมขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 8 อำเภอ บริเวณหน้าสวนรุกขชาติช่อแฮ จากนั้นจะอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุ เดินขึ้นบันไดเสือ ประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุช่อแฮ่ โดยมีนายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี
เมื่อจบพิธีห่มผ้าพระธาตุฯ นายกรัฐมนตรี เดินเยี่ยมชมกิจกรรมในข่วงเมืองแป้ บริเวณลานวัดฯ พร้อมพบปะประชาชน และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะ 8 อำเภอ รางวัลหุ่นฟางสัตว์ในตำนานเมืองแพร่ พร้อมชมการแสดงโขน รามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ก่อนเดินทางกลับ
สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2569 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนสืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจ.แพร่ แสดงออกถึงความเคารพศรัทธาต่อองค์พระธาตุฯ ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ภายในงานมีกิจกรรมขอพรหลวงพ่อทันใจ อายุ 100 ปี พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต การประกวดตุงมงคล และชมขบวนแห่เครื่องสักการะ เป็นต้น