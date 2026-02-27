นายกฯเตรียมเปิดงาน MotoGP 2026 ที่บุรีรัมย์ ยกระดับไทยสู่การเป็น “ฮับมอเตอร์สปอร์ต” ในภูมิภาค

“อนุทิน” เตรียมเปิดงาน MotoGP 2026 ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เดินหน้ายกระดับไทยสู่การเป็น “ฮับมอเตอร์สปอร์ต” ในภูมิภาค
วันนี้ (27 ก.พ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 “PT Grand Prix of Thailand 2026” ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
โดยนายกรัฐมนตรีจะได้เยี่ยมชม Pavilion ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พร้อมชมการแข่งขัน และเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 (สนามที่ 1) “PT Grand Prix of Thailand 2026” ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
การแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี (MotoGP) ประจำปี พ.ศ. 2569 นี้ เป็นสนามแรก ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพสนามเปิดฤดูกาล “MotoGP” 2026 ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2569 โดย MotoGP สนามประเทศไทย จัดภายใต้ชื่อรายการ “PT Grand Prix of Thailand 2026” นอกจากนี้ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ไทยยังรับหน้าที่สนามทดสอบก่อนเปิดฤดูกาล (Pre-Season Test) อย่างเป็นทางการ โดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน MotoGP เป็นปีที่ 7 และได้เป็นสนามเปิดฤดูกาล 2 ปีติดต่อกัน เป็นการตอกย้ำการเดินหน้ายกระดับประเทศไทยสู่การเป็น “ฮับมอเตอร์สปอร์ต” ในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ MotoGP ถือเป็นกิจกรรมระดับโลก (World Event) ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก โดยเฉพาะกลุ่มแฟนมอเตอร์สปอร์ต ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย เดินทางเป็นกลุ่ม มีการใช้จ่ายสูง และมักท่องเที่ยวต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ โดยยังจะช่วยกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย