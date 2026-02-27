“ธรรมนัส” ย้ำให้เกียรติพรรคอันดับ 1 ตั้ง รบ. เมินวิ่งหาใครอย่างไร้ศักดิ์ศรี หากไม่ได้ร่วมก็เป็นฝ่ายค้านทันที

แกนนำ กธ.ย้ำให้เกียรติพรรคอันดับ 1 ตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาล ลั่นไม่วิ่งหาใครอย่างไม่มีศักดิ์ศรี ชี้ชัดถ้าไม่ได้ร่วมวง พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านทันที
เมื่อวันที่ (27 ก.พ. 69) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการเข้าร่วมรัฐบาลว่าขณะนี้ยังไม่ทราบความชัดเจน และต้องรอรายงานตัวเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่รัฐสภาให้เรียบร้อยก่อน ส่วนกรณีสัญญาใจกับนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีนั้น ยืนยันว่า ไม่เคยสัญญา การเมืองไม่มีสัญญาอะไร จุดยืนของผมคือต้องมีศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนให้ดีที่สุด
ร.อ.ธรรมนัส ยังกล่าวถึงกรณีข่าวลือเรื่อง 9 ส.ส. ที่อาจแปรพักตร์หรือเป็นงูเห่าว่า ในช่วงที่ตนอยู่ต่างประเทศ มีว่าที่ ส.ส. โทรศัพท์มารายงานตนตลอดว่ามีการติดต่อเข้ามาจริง แต่ไม่ใช่ทั้ง 9 คนตามที่เป็นข่าว และทุกคนได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบทั้งหมดแล้ว
สำหรับทิศทางว่าจะร่วมรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องให้เกียรติพรรคอันดับ 1 ในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลตัดสินใจว่า จะเลือกใครร่วมรัฐบาล ในเมื่อเรื่องยังไม่จบ ก็ไม่ควรออกตัวว่า จะไปทางซ้ายหรือขวา หากพรรคอันดับ 1 ชัดเจนว่า ไม่มีพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล ตนและกรรมการบริหารพรรคก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบทันที
"เราจะไม่วิ่งเข้าไปอย่างไม่มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่สไตล์เรา ถ้าเขาไม่เอา เราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวทิ้งท้ายว่า ขั้นตอนหลังจากนี้คือรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จากนั้นจะเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภา และเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดทิศทางและจุดยืนที่ชัดเจนอีกครั้ง