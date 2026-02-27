"ยศสิงห์" ยันพร้อมไปกับ "ธรรมนัส" ไม่แตกแถวอยู่ฝ่ายไหนก็ได้ การันตีกธ.ไม่มีงูเห่าเด็ดขาด

รมช.อุตฯ ยืนยันพร้อมไปกับ "ธรรมนัส" ไม่แตกแถว ในพรรคคุยกันรู้เรื่องหมดแล้ว อยู่ฝ่ายไหนก็ได้ การันตีพรรคกล้าธรรมไม่มีงูเห่าเด็ดขาด
วันนี้ (27ก.พ.) ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม และสส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้ากระทรวงเกษตรฯ เพื่อพูดคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ว่า ไม่มีอะไร เป็นการพูดคุยกันปกติ และไม่ได้มาปรึกษาเรื่องร่วมรัฐบาล ส่วนความชัดเจนในการร่วมรัฐบาลจะมีเมื่อไหร่นั้น ต้องรอ ร.อ.ธรรมนัส ส่วนจะมีการพูดคุยภายในพรรคเพื่อหาความชัดเจนนั้น คงไม่มีอะไร เพราะในพรรคก็คุยกันรู้เรื่องหมดแล้ว ไม่ต้องต่อสายคุยกับใครเป็นพิเศษ ให้ ร.อ.ธรรมนัสเป็นผู้ตัดสินใจ ยืนยันว่า ร.อ.ธรรมนัสตัดสินใจอย่างไรทุกคนก็พร้อมปฏิบัติตาม
เมื่อถามว่า จะไม่มีงูเห่าภายในพรรคใช่หรือไม่ จ่าเอกยศสิงห์ กล่าวว่า ไม่มีเด็ดขาดและยืนยันว่าจะไปด้วยกันทั้งหมด เราพร้อมทำงานฝ่ายไหนก็ได้ เป็นนักการเมืองก็ต้องพร้อม อยู่ฝ่ายไหนก็ได้หมดและทำงานเพื่อประเทศชาติ