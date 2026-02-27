"อนุทิน" แจงไทม์ไลน์โหวตนายกฯ ยังไม่นิ่ง รอ กกต.รับรอง สส.ให้ครบ แต่มั่นใจทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นได้

"อนุทิน" แจงไทม์ไลน์โหวตนายกฯ ยังไม่นิ่ง หลายปัจจัยอยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลรักษาการ แต่มั่นใจทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นได้ ก่อนเลี่ยงตอบคำถามปมพรรคกล้าธรรม ทำท่าเครื่องบินขึ้นพร้อมบอก "ประกาศครั้งสุดท้าย" แล้วเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที
วันนี้ (27ก.พ.) เมื่อเวลา 14.25 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ในฐานะ หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงไทม์ไลน์การวางขั้นตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในสภา ว่า ตอนนี้ยังมีหลายปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลรักษาการ เช่น เรื่องการประกาศรับรองรายชื่อ สส. ถึงแม้จะมีการรับรองแล้ว แต่เป็นการรับรอง สส.เขต 396 เขต ส่วน สส.บัญชีรายชื่ออีก 100 ยังไม่ทราบว่าจะรับรองเมื่อไหร่ รวมถึงเรื่องการร้องเรียนอะไรต่าง ๆ นานา ฉะนั้นเราต้องรอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง จนเรามั่นใจว่าสามารถดําเนินการตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นได้ แต่การดําเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุมสภาฯ เปิดประชุมสภาฯ อะไรต่างๆ นานา หรือเลือกประธานสภา มันยังไม่ใช่ บอลยังไม่อยู่ที่รัฐบาลรักษาการ
"ผมได้พบกับเลขาธิการรัฐสภาเมื่อ 2 วันก่อน ก็ถามท่าน ซึ่งท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งผมมา เมื่อการรับรอง สส.ครบถ้วนแล้ว ส่วนการรายงานตัวทุกคนก็ต่างทยอยไป เพราะจะต้องมีการทำเรื่องกราบบังคมทูลฯ เชิญเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือทุกสิ่ง ก็ต้องรอ แต่ผมได้แจ้งให้เลขาธิการสภาฯ ทราบว่าพร้อมที่จะรับการประสาน เพราะยังมีบางเรื่องที่ตัวผมเองจะต้องลงนาม ซึ่งตอนนี้ก็รอการแจ้งมา" นายอนุทิน กล่าว
เมื่อถามว่า หลายคนอยากจะได้คําตอบ เรื่องพรรคกล้าธรรม นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามดังกล่าวก่อนชี้ไปที่นาฬิกา พร้อมยกมือทำท่าครื่องบินเหินและกล่าวว่า "ประกาศครั้งสุดท้าย" (เครื่องบินจะขึ้น) ก่อน เดินออกจากวงสัมภาษณ์ เพื่อไปขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฎิบัติภารกิจ จ.แพร่