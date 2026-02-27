“ธรรมนัส” ลั่นมีเพจเดียว หลังโซเชียลผุดหลายบัญชีสวมรอยสร้างความสับสน ย้ำตามช่องหลักเท่านั้น

แกนนำกธ. ประกาศชัดมีเพจ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เพจเดียว หลังโซเชียลผุดหลายบัญชีสวมรอย สร้างความสับสน ย้ำ ติดตามข้อมูลจากช่องทางหลักเท่านั้น
วันนี้ (27ก.พ.) เมื่อเวลา 15.00 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ธรรมนัส พรหมเผ่า” ระบุว่า
เพจนี้!! เพจเดียว!! ในช่วงนี้ที่มีกระแสข่าวมากมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ขอแจ้งว่า ‘ธรรมนัส พรหมเผ่า’ มี Facebook เพจหลัก เพียงเพจนี้ เพจเดียวเท่านั้น!”
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาได้มีเพจในสื่อสังคมออนไลน์หลายเพจปรากฏขึ้น โดยมีลักษณะทำให้เข้าใจว่าเป็นเพจของ ร.อ.ธรรมนัส และมีการเคลื่อนไหวหรือเผยแพร่ข้อมูลไปในทิศทางต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนต่อสังคม จึงขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจทางการ “ธรรมนัส พรหมเผ่า” เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นทางการ