นายกฯเสียใจทหารเหยียบระเบิดขาขาดสุรินทร์ สั่งดูแลสวัสดิภาพเต็มที่ รับรายงานฝนชะหน้าดินทำทุ่นระเบิดโผล่

"อนุทิน" เสียใจพลทหารเหยียบกับระเบิดขาขาด ที่สุรินทร์ กำชับกองทัพดูแลสวัสดิภาพเต็มที่ บอกได้รับรายงานฝนตกชะหน้าดินทำทุ่นระเบิดโผล่
วันที่ (27 ก.พ.) เมื่อเวลา 14.25 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีพลทหารสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ประสบเหตุ เหยียบทุ่นระเบิด ในพื้นที่ ฐานปฏิบัติการเอราวัณ ทางตะวันตก ช่องจอม ช่องระยี จ.สุรินทร์ ทำให้ขาขวาขาด และแขนซ้าย บาดเจ็บว่า ตนได้รับรายงานเมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 ก.พ. และแจ้งทางกองทัพว่าต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่ ซึ่งกองทัพก็ยืนยันว่าจะต้องดูแลเพราะเป็นการปฏิบัติการที่อยู่หน้าแนว ส่วนตัวรู้สึกเสียใจและอยากให้ระมัดระวังอย่างเต็มที่ รายละเอียดตอนนี้ทราบเพียงว่าช่วงนี้ฝนตกหนักจึงมีการชะล้างหน้าดิน แสดงว่าพื้นที่ที่เรายึดคืนมาได้ยังมีทุ่นระเบิดวางไว้อยู่ต้องเร่งเก็บกู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของเราด้วย
เมื่อถามว่าจะปรับวิธีเก็บกู้ทุ่นระเบิดหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เรื่องเช่นนี้ต้องถามกองทัพ ตนให้การสนับสนุนเต็มที่ในการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงรวมไปถึงประสิทธิภาพการทำงานของทหาร เมื่อถามอีกว่าเบื่องต้นเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่ฝั่งอยู่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องสอบถามกองทัพดู ตนได้รับรายงานและกำชับเรื่องการดูแลลูกน้องและสวัสดิภาพของเขาหลังเกิดเหตุที่เราไม่ต้องการให้เกิด