"เสรีพิศุทธ์" โอเค "แม้ว" จ่อได้พักโทษ ถือว่าชดใช้กรรมแล้ว แต่จะขอตามต่อ "ชินวัตร" ถวายฏีกาเท็จ

"เสรีพิศุทธ์" โอเค "ทักษิณ" พักโทษออกจากเรือนจำ พ.ค.นี้ บอกชดใช้กรรมแล้ว ชี้ หลังกลับจากต่างประเทศหากไม่ซ่าชี้นำเสมือนเป็นนายกฯ คงไม่โดน พร้อมเผยตามเรื่องป.ป.ช. ปม "ชินวัตร" ร่วมกันถวายฏีกาเท็จ
วันนี้ (27 ก.พ.) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวกรณีนายทักษิณ ชินวัตร เตรียมได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำในเดือนพ.ค.2569 ว่า นายทักษิณ จะพ้นโทษเดือนพ.ค.ก็โอเค เพราะเขาได้ชดใช้กรรมที่ทำไว้แล้ว แม้ไม่เต็มก็ไม่เป็นไร เพราะการพักโทษก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่ได้มีปัญหาอะไร ส่วนออกมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือไม่ ก็เป็นเรื่องของนายทักษิณ จริงๆ ตั้งแต่ตอนที่กลับมาจากต่างประเทศนั้น เขาก็ไม่ควรทำซ่า ควรเก็บตัว แต่มาดูแลพรรค ทำอะไรต่างๆ ชี้นำไปหมดเหมือนตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี จะแบ่งทรัพยากรทางทะเลกับกัมพูชา
ทั้งนี้ตนกับนายทักษิณถือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกัน โดยตนเป็นรุ่นพี่ เคยปกครองนายทักษิณตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียน ก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน แต่ตอนนี้เขามีเป็นแสนๆ ล้านบาท แต่น.ส.แพรทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ เปิดเผยทรัพย์สินก็ 1.4 หมื่นล้านบาทแล้ว พวกเราชาตินี้ยังไม่มีเลย แล้วลูกๆ รวมถึงคุณหญิงอ้อมีเท่าไหร่ ซึ่งต้องถามว่าพวกนี้มาได้อย่างไร แต่จริงๆ คือเขาก็รับโทษไปหมดแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณร่วมกันถวายฎีกาด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ซึ่งตนเพิ่งไปตามเรื่องนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หลังยื่นเรื่องนี้ไป 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ทำ