ไทยพร้อมจัดงาน “Tomorrowland Thailand” พรุ่งนี้เริ่มขายบัตร Hotel Package ส่วนบัตรชมงานเริ่ม 7 มี.ค.คาดสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ 5 พันล้านต่อปี

ไทยพร้อมจัดงาน “Tomorrowland Thailand” เริ่มจำหน่ายบัตร Hotel Package พรุ่งนี้ (28 ก.พ.) ส่วนบัตรเข้าชมงาน เริ่มจำหน่าย 7 มี.ค. ทาง WorldWide Ticket Sale คาดกระตุ้นค่าใช้จ่ายผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่าพันกว่าล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 5 พันล้านบาทต่อปี
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับภาคเอกชนไทย และทีมงานของทูมอร์โรว์แลนด์ เดินหน้าจัดงาน Tomorrowland Thailand เทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (EDM) ระดับโลกจากเบลเยียม ที่จะนำมาจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 11– 13 ธันวาคม 2569 ณ Wisdom Valley พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด Consciencia เชื่อมโยงงานเทศกาลในเบลเยียม ไทย และบราซิลเข้าด้วยกัน โดยมีแก่นหลัก คือ การนำเสนอแนวดนตรีและเทคนิคที่สะท้อน “6 อารมณ์ดั้งเดิมของมนุษย์” ได้แก่ ความพิศวง ความรัก ความโกรธ ความสุข ความปรารถนา และความเศร้า
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ททท. เชื่อมั่นว่า Tomorrowland Thailand จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) จากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ทั้งกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวสระยะไกล (Long-haul) อาทิ ลาตินอเมริกา แอฟริกาใต้ ยุโรป และกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short-haul) อาทิ จีน สิงคโปร์ เกาหลี ทั้งนี้ จะเปิดจำหน่ายบัตร Hotel Package รวมที่พักพร้อมบัตรเข้างาน Full Madness Pass (3 วัน) และบริการรถรับส่งระหว่างโรงแรมและพื้นที่จัดงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16.00 น. ผ่านช่องทาง WorldWide Ticket Sale สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานบัตรเข้าชมงาน จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป มีจำนวน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. บัตร WorldWide Ticket แบบ Day Pass (1 วัน) 2. บัตร Comfort (VIP) Pass (1 วัน) 3. บัตร Full Madness Pass (3 วัน) และ 4. บัตร Full Madness Comfort (VIP) Pass สามารถซื้อบัตรผ่านช่องทาง WorldWide Ticket Sale สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดรายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมงาน Tomorrowland Thailand ได้ที่ Website:https://thailand.tomorrowland.com
Instagram:www.instagram.com/TomorrowlandThailand
TikTok:www.tiktok.com/@tomorrowland_thailand
Facebook:www.facebook.com/thailand.tomorrowland
X (Twitter):www.x.com/tmlthailand_
“การได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Tomorrowland Thailand ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นการจัดเทศกาลเต็มรูปแบบในเอเชียครั้งแรก ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพันธมิตรระดับโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทย คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานวันละ 50,000 คน โดยมากกว่าร้อยละ 60 เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ นอกจากนี้จะสามารถกระตุ้นให้เกิดค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,426 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 5,300 ล้านบาทต่อปี” นางสาวอัยรินทร์ กล่าว