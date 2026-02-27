เริ่ม 1 มีนาคม 2569 ปรับปรุงแบบ ภ.พ.30 ใหม่ เพิ่มความชัดเจนการยื่น VAT รองรับการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์

ผู้ประกอบการต้องรู้ สรรพากรปรับปรุงแบบ ภ.พ.30 ใหม่ เริ่ม 1 มีนาคม 2569 เพิ่มความสะดวกในการยื่นข้อมูลและรองรับการคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์เป็นช่องทางหลัก เตรียมพร้อมใช้งานได้ทันที
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมสรรพากร ออกประกาศปรับปรุงแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แบบ ภ.พ.30 และใบแนบ ภ.พ.30 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
รองโฆษกฯ กล่าวว่า การปรับปรุงครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลการยื่นแบบมีความครบถ้วน ถูกต้อง และรองรับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
ประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
1) เพิ่มรายละเอียดข้อมูลที่อยู่
เพื่อให้ข้อมูลผู้ประกอบการมีความชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น
2) เพิ่มรายการในการคำนวณภาษีกรณียื่นเพิ่มเติม
รองรับกรณีมีการแก้ไขหรือยื่นแบบเพิ่มเติมในภายหลัง ให้สามารถแสดงรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้น
3) รองรับการยื่นแบบเป็นรายรายการ
เพิ่มความสะดวกในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลเฉพาะส่วน โดยไม่กระทบรายการอื่น
4) คืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์เป็นช่องทางหลัก
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอคืนภาษี และช่วยให้การโอนเงินรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
5) ปรับปรุงใบแนบ ภ.พ.30 กรณียื่นเพิ่มเติม
เพื่อให้ข้อมูลครบถ้วน และรองรับการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รองโฆษกฯ ระบุเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงแบบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบภาษีให้ทันสมัย สอดคล้องกับการทำธุรกรรมทางดิจิทัล และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร
“รัฐบาลมุ่งพัฒนาระบบภาษีให้มีความโปร่งใส ทันสมัย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษี ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ของประเทศ” นางสาวลลิดา กล่าว