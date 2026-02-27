รัฐบาลเร่งปิดจ็อบจ่ายค่าซ่อมบ้านเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่ ครบภายในมีนาคมนี้

รัฐบาลเร่งเยียวยาน้ำท่วมชาวหาดใหญ่ เงิน 9,000 บาทจ่ายเกือบครบแล้ว ส่วนค่าซ่อมบ้านสูงสุด 49,500 บาท อนุมัติแล้วกว่า 184 ล้านบาท คาดเริ่มโอนเงินงวดแรกได้ต้นเดือนมีนาคมนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้รับการช่วยเหลือครบถ้วนและรวดเร็ว
นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่า รัฐบาลเดินหน้าเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาท และเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ในส่วนของเงินเยียวยา 9,000 บาท ขณะนี้อำเภอหาดใหญ่ดำเนินการเกือบครบ 100% แล้ว เหลือเพียงหลักร้อยรายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าโอนเงินไม่ผ่าน อาทิ ปัญหาการผูกบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีไม่เคลื่อนไหว ซึ่งขณะนี้อำเภอได้ส่งเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง เพื่อเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
สำหรับเงินค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ครัวเรือนละไม่เกิน 49,500 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 อำเภอหาดใหญ่ได้ส่งเอกสารผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. แล้วจำนวน 11,853 ครัวเรือน รวมวงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 184 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้
นายภราดร กล่าวต่อว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้สั่งการให้ทางอำเภอหาดใหญ่ได้ติดตามเร่งรัดไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ ให้จัดส่งเอกสารมายังอำเภอโดยเร็ว เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม ก.ช.ภ.อ. เป็นรายสัปดาห์ จะได้อนุมัติและดำเนินการจ่ายเงินอย่างรวดเร็ว ทันกรอบระยะเวลาอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลา อำเภอ และเทศบาลได้ร่วมกันระดมสรรพกำลังพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ขณะนี้พิจารณาสิทธิแล้วประมาณ 6,000–7,000 หลังคาเรือน จากทั้งหมดกว่า 10,000 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้เฉลี่ยวันละ 2,000–3,000 ราย เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา
ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่รอบนอก ได้แก่ เทศบาลเมืองคลองแห เทศบาลเมืองคอหงส์ เทศบาลเมืองควนลัง เทศบาลเมืองบ้านพรุ และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ก็มีความคืบหน้าในลักษณะเดียวกัน
สำหรับหลักเกณฑ์เงินช่วยเหลือ 49,500 บาทนั้น เป็นเพดานสูงสุดในกรณีบ้านที่อยู่อาศัยประจำเสียหายทั้งหลัง ส่วนกรณีเสียหายบางส่วน จะจ่ายตามความเสียหายจริงจากการประเมินของชุดช่าง ทำให้แต่ละครัวเรือนได้รับเงินแตกต่างกันตามสภาพความเสียหาย
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลากำหนดจ่ายเงินงวดแรกในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2569 โดยใช้พื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นจุดนำร่อง และจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกครัวเรือนภายในเดือนมีนาคม
“รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การดูแลผู้ประสบภัยทุกครัวเรือได้รับการเยียวยาตามสิทธิอย่างครบถ้วน โปร่งใส และรวดเร็วที่สุด ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้เร่งรัดดำเนินการอย่างเต็มกำลัง” นายภราดร กล่าว