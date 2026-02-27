เปิดผลนับคะแนน สส.บัญชีรายชื่อใหม่ 6 หน่วย คลาดเคลื่อน 1-2 คะแนน ไม่เปลี่ยนแปลงผลเลือกตั้ง

เปิดผลนับคะแนนเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อใหม่ 6 หน่วย พบคลาดเคลื่อน 1-2 คะแนนไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลเลือกตั้ง
วันนี้ (27 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ปี 2569 7 เขตเลือกตั้ง ตามมติของ กกต. พบว่าส่วนใหญ่คะแนนเท่าเดิม โดยมีบางหน่วยที่มีคะแนนเปลี่ยนแปลง 1 คะแนน ดังนี้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 2 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด พบว่า จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 570 คน ในการนับครั้งแรก นับใหม่ก็ยังมี 570 คน โดยผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 438 คน นับทั้ง 2 ครั้งยังคงเท่ากัน ส่วนบัตรในการนับใหม่เพิ่ม 1 คะแนนจากนับครั้งแรก 398 ส่วนนับครั้งที่สอง 399 พบว่าเป็นการขีดคะแนนที่ขาดไป
ในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบความเปลี่ยนแปลงเฉพาะบัตรเสีย เพิ่มขึ้น1 คะแนนจากการนับครั้งแรกเนื่องจากขีดขาด
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีการนับคลาดเคลื่อนในส่วนของบัตรดี 1-2 คะแนน โดยผลการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่1 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 724 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 404 คน จำนวนเท่าเดิม แต่บัตรดี นับครั้งแรก 372 นับใหม่ครั้งที่สอง 370 แตกต่างจากครั้งแรกสองคะแนน ขณะที่บัตรเสียแตกต่างจากนับครั้งแรก 1 คะแนน โดยนับครั้งแรก 26 นับใหม่ 27 คะแนน
และที่เขตเลือกตั้ง 4 หน่วยเลือกตั้งที่2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบข้อมูลเปลี่ยนแปลงในบัตรดีเพียง 1 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 498 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 312 คน นับครั้งแรกและครั้งที่สองจำนวนเท่ากัน โดยบัตรดีรับครั้งแรก 279 นับครั้งที่สอง 278 ลดลดลง 1 คะแนน ส่วนบัตรเสียนับครั้งแรกและครั้งที่สองจำนวนเท่าเดิมคือ 29 คะแนน
นอกจากนี้การนับคะแนนใหม่ในจังหวัดกำแพงเพชรเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่8 การนับคะแนนใหม่พบว่ามีคาดเคลื่อน1 คะแนนจากบัตรดี เดิมนับครั้งแรกนับได้ 413 นับคะแนนใหม่ 412 ส่วนหน่วยที่14 พบว่ามีความคลาดเคลื่อนจากบัตรดีเดิมนับได้ 360 นับคะแนนใหม่ นับได้ 358 คลาดเคลื่อนจากเดิม 2 คะแนน
ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 32 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จะมีการนับคะแนนกันใหม่ในวันนี้ 27 กุมภาพันธ์