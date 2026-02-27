กกต.สรุป เกือบ 37 ล้านคนออกเสียงประชามติจัดทำ รธน. เห็นชอบ 21 ล้าน ไม่เห็นชอบ 11 ล้าน ออกเสียงนอกประเทศ 50 รายไม่ส่งบัตรกลับ

กกต.เปิดยอด ปชช.ออกเสียงประชามติจัดทำ รธน.ใหม่หรือไม่เกือบ 37 ล้านคน เห็นชอบ 21 ล้านคน ไม่เห็นชอบ 11 ล้านคน พบจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มีสิทธิ 12 บัตร เหตุแสดงตนแต่ไม่ออกเสียง และผู้ออกเสียงนอกราชอาณาจักรไม่ส่งบัตรกลับ 50 บัตร
วันนี้(27ก.พ.)สำนักงาน กกต.สรุปตัวตัวเลขผู้มาออกเสียงประชามติ ประเด็น “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” วันที่8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ จำนวน 52,933,610 คน มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 36,870,302 คน หรือร้อยละ 69.65 แบ่งเป็นเห็นชอบ 21,622,029 เสียง หรือร้อยละ 58.64 และคะแนนไม่เห็นชอบ 11,231,161 เสียง หรือ ร้อยละ 30.46 ขณะที่ไม่แสดงความคิดเห็น 3,074,442 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.34 และพบว่ามีบัตรเสีย 942,608 ใบ หรือร้อยละ 2.56
ทั้งนี้ จำนวนบัตรออกเสียงประชามติ ในประเทศ น้อยกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ จำนวน 12 บัตร เนื่องจากผู้มาใช้สิทธิมาแสดงตนแต่ไม่ขอรับบัตรออกเสียงประชามติ หรือรับบัตรออกเสียงประชามติแล้ว แต่ไม่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน ขณะที่บัตรออกเสียงประชามติ นอกราชอาณาจักร มีจำนวนน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิ 50 บัตร เนื่องจากผู้มีสิทธิออกเสียง ไม่ส่งบัตรกลับ โดยส่งซองเปล่ากลับมา