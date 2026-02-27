xs
“ทนายนกเขา” ร้องผู้ตรวจฯ สอบ กกต.จัดเลือกตั้งไม่ลับไม่สุจริต ฟ้อง ปชช.ข้อหาอั้งยี่รุนแรงเกิน บางพรรคเข้าข่ายมากกว่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ทนายนกเขา” นำทีม คปท.ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบ กกต.จัดเลือกตั้งไม่ลับ ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ขัดรัฐธรรมนูญ ชี้ฟ้องประชาชนข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรรุนแรงเกิน บางพรรคการเมืองเข้าข่ายมากกว่า

วันนี้ (27 ก.พ.) นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือทนายนกเขา นำทีมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต.ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กรณีการจัดเลือกตั้ง ไม่ลับ ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม

นายนิติธร กล่าวว่า ตนเองยื่นร้องต่อผู้ตรวจการให้พิจารณาพฤติการณ์การกระทำของ กกต.และกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยมองว่ากระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ขณะนี้มีประเด็นที่พอจะสรุปได้คือ คิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด กกต.เคยแถลงข่าวว่าเชื่อมโยงข้อมูลได้ หากเชื่อมโยงข้อมูลได้ การเลือกตั้งจะลับหรือไม่ โดยในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ว่า ลงคะแนนโดยตรงและลับเท่านั้น ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มว่ามอบให้ใครเป็นผู้รักษาความลับ ฉะนั้นต้องลับด้วยกระบวนการ เมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาก็มีปัญหาตามมาว่า ใครเป็นเจ้าของระบบและใครเข้าถึงระบบ

ส่วนกรณีบัตรเขย่งยังไม่มีคำตอบ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าความสัมพันธ์ของบัตรบัญชีรายชื่อและแบ่งเขต แตกต่างกันในระดับที่สูงมาก ซึ่งยังไม่มีคำตอบ ประเด็นสำคัญเรื่องสุจริตและเที่ยงธรรม หากจำได้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา การนับคะแนนจบ 100% แล้ว แต่ประกาศแค่ 95% ตามกฎหมายไม่อนุญาต การประกาศ 95% จะต้องมีเหตุสำคัญฉุกเฉินอย่างยิ่ง


นอกจากนี้เรื่องบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด มีข้อบ่งชี้ว่าการกระทำมีข้อสงสัย ในการออกระเบียบอาจมีการอ้างว่าการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็มี แต่จะเห็นว่ากระบวนการเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัยแต่ครั้งนี้ต่างออกไป เชื่อว่าหาก กกต.ตอบประชาชนว่ามีแบบนี้ การเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.69 อาจจะไม่เกิดขึ้นประชาชนจำนวนมากก็จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ หาก กกต.อยากพิสูจน์ ขอให้เอาบัตรเลือกตั้งต้นขั้วที่ยังไม่มีการลงคะแนนมาเชื่อมระบบ

ส่วนที่ กกต.ตีความว่าสิ่งที่ทำอยู่สุจริตและโปร่งใส ฟังขึ้นหรือไม่ นายนิติธร กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเรื่องสุจริตและบัตรเขย่งถามว่าสุจริตหรือไม่ อย่างไรก็ได้แล้วค่อยว่ากัน มาให้ถ้อยคำต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ

ขณะที่ตอนนี้ประชาชนมีความสงสัย แต่ กกต.กลับเซ็นประกาศรับรอง สส. นายนิติธร มองว่า ขณะนี้ยังไม่มีองค์กรใดชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ลับ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กระบวนการเลือกตั้งก็ไปต่อได้ กระบวนการเลือกตั้งยังไม่จบ การรับรองก็รับรองไปก่อน คิดได้ว่ามีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ กกต.บอกว่ายังหาความผิดปกติไม่เจอ ถ้าถามถึงความชอบธรรมก็เป็นเรื่องที่น่าคิด

ท้ายที่สุดของคดี ตนเองคาดเดาไม่ได้ จึงมายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเพื่อที่จะได้ชี้ว่าไปอย่างไร จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปของ กกต.ว่าบัตรเลือกตั้งแบบนี้ทำได้หรือไม่ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกติกา หากย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีน้อยกว่านี้เยอะเหตุใดสังคมจึงรู้สึกว่ามันลับ เลือกตั้งกันแบบธรรมดา เราก็มีสภาวะที่คนรู้ว่ามีการซื้อเสียง มีการย้ายบุคลากรเข้าไปรองรับการเลือกตั้ง แต่คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับกว่า


ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า หากฝืนความรู้สึกของประชาชนมาก ๆ ทางกลุ่มมีแนวคิดถึงขั้นจะลงถนนหรือไม่ นายนิติธร กล่าวว่ายังไม่มีประเด็นเพียงพอที่จะลงถนน ขณะนี้สังคมต้องคิดเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ประพฤติผิดมาตรฐาน จริยธรรมอย่างร้ายแรง เราให้กระบวนการตรวจสอบทำหน้าที่ไป แต่คนจะมาทำหน้าที่คณะรัฐมนตรี หากเป็นบุคคลที่มีประวัติกระดำกระด่าง ถึงแม้จะไม่มีคดีและข้อบ่งชี้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตนเองถึงจะเคลื่อนไหว

ทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งมิชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีคนรับผิดชอบ เราจะมีการยื่นดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ กกต.ต่อไป ส่วนการแจ้งความประชาชนและสื่อมวลชน ตนเองมองไม่เห็นความผิด บ้านเรากฎหมายเป็นระบบกล่าวหา ส่วนตัวไม่เห็นว่าจะเข้าข้อกฎหมายอย่างไร กกต.มีมุมมองอย่างไรตนเองไม่ทราบ ตนเองไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่สิ่งที่ได้รับรู้จากสื่อมวลชน เห็นว่าไม่เพียงพอที่จะไปตั้งข้อกล่าวหาร้องทุกข์ ไม่รู้เจตนา กกต. แต่ส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมไม่ควร

นายนิติธร ยังกล่าวถึงข้อหาอั้งยี่ซ่องโจรว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ว่า หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานพรรคการเมืองบางพรรคก็ใกล้เคียงกับอั้งยี่ซ่องโจร ขอให้ไปเทียบดูแล้วกันสำหรับการมายื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ หวังให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำตามหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องรอ กกต.เข้ามาชี้แจงก็สามารถสรุปสำนวนได้ หากต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตนเองจะหาให้ทุกประเด็น แต่สำคัญคือผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย









