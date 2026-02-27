กมธ.ติดตามงบฯ วุฒิสภา เชิญกรมทางหลวงแจงปมถนนท่าจุ้ยจันทบุรีพัง ชาวบ้านทนไม่ไหวร้องเรียนอุบัติเหตุซ้ำซาก

กมธ.ติดตามงบประมาณ วุฒิสภา เชิญกรมทางหลวงแจงปมถนนท่าจุ้ยจันทบุรีพัง หลังชาวบ้านทนไม่ไหว ร้องเรียนอุบัติเหตุซ้ำซาก พบเกิดจากระบบน้ำใต้ดิน แนะดันนวัตกรรมถนนที่มีส่วนผสมยางพารา สร้างความเเข็งแรง แถมได้ช่วยเกษตรกรด้วย
วันนี้ (27 ก.พ. 2569) คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย น.ส.ภิญญาพัชญ์ ศันสนียชีวิน สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองโฆษกคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา แถลงผลการประชุมคณะ กมธ. ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี บริเวณเส้นทางยกระดับท่าจุ้ย หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นผิวถนนชำรุดจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จนทำให้ชาวบ้านทนไม่ไหว ต้องมาร้องเรียนกับคณะ กมธ.
จากการชี้แจงของกรมทางหลวง พบว่าแม้โครงการจะส่งมอบงานแล้วเมื่อปลายปี 2566 แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาคือการก่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งศาลาทางหลวงและผิวถนนเสียหาย ซึ่งอาจเกิดจากระบบน้ำใต้ดิน ซึ่งยืนยันว่าส่วนที่ได้รับผลกระทบเป็นเพียงแค่ 1% ของโครงการทั้งหมด ทำให้คณะ กมธ. มีข้อเสนอแนะให้กรมทางหลวงตรวจสอบโครงสร้างและระบบน้ำใต้ดิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2569 โดยกระทรวงคมนาคมจะขอรายงานผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน เพื่ออัพเดตความคืบหน้าและหาทางแก้ไขร่วมกันกับคณะ กมธ.ต่อไป
น.ส.ภิญญาพัชญ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม คณะ กมธ. มีข้อสังเกตเสนอให้นำเทคนิค Polymer Soil Cement ซึ่งมีส่วนผสมของยางพารามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างถนน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยได้ส่งเรื่องไปยังคณะ กมธ.คมนาคม วุฒิสภา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาใช้จริงในประเทศไทยต่อไป