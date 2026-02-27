"เชน" นำทีม สส.เพื่อไทยนั่งรถ EV รายงานตัวต่อสภา ลั่นพร้อมทำงานให้ประชาชนแล้ว

‘ยศชนัน’ นำทีม สส.เพื่อไทย ขึ้นรถบัส EV ออกจากที่ทำการพรรคเข้ารายงานตัวต่อสภา ลั่นภูมิใจทำประโยชน์ให้ประเทศ-พร้อมทำงานให้ประชาชนแล้ว
เมื่อเวลา 09.30 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ นำคณะ สส.แบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทยขึ้นรถบัส EV จากที่ทำการพรรคเพื่อไทย เพื่อเข้ารายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
ทันทีที่เดินทางมาถึงนายยศชนันและคณะ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภา ได้แก่ พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิชัยมงคล และศาลตาศาลยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนนำทีมเข้ารายงานตัว
นายยศชนัน กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและเพื่อพี่น้องประชาชน ถือเป็นสิ่งที่ดีงามของพรรคเพื่อไทยที่ได้มาอย่างยาวนาน วันนี้เรารวมตัวมาพร้อมกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นว่า เราพร้อมที่จะเริ่มทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ มี สส.พรรคประชาชาติ 4 คนมารายงานตัวด้วย