“ณัฐชาติ” ตกใจมีชื่อเป็น "สส.งูเห่า" ยันไร้พรรคอื่นทาบทาม ประกาศอยู่เคียงข้าง "ธรรมนัส" ไม่ว่าจะไปทิศทางใด

“ณัฐชาติ” ปัดไม่รู้เป็น 1 ใน 9 สส.งูเห่ากล้าธรรม ยันไร้พรรคทาบทาม ประกาศชัดขอเคียงข้าง "ธรรมนัส" ไม่ว่าทิศทางใด มุ่งทำงานเต็มที่เพื่อชาวสุพรรณบุรี
วันนี้(27ก.พ.)นายณัฐชาติ วงศ์ประเสริฐ สส.เขต 3 สุพรรณบุรี พรรคกล้าธรรม เข้ารับหนังสือรับรอง สส.จาก กกต.พร้อมให้สัมภาษณ์กรณีมีชื่อ เป็น 1 ใน 9 สส.งูเห่าจากพรรคกล้าธรรม ว่า ไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อน ตื่นเช้ามาก็ตกใจ และมีพี่น้องประชาชนส่งข้อความมาหาถามว่าเกิดเรื่องนี้ได้อย่างไร ซึ่งตนก็ได้บอกว่าไม่รู้เรื่อง อาจจะเป็นเรื่องของกระแสวิพากษ์ของคนที่สนใจการเมือง และเป็นสิทธิของบุคคลที่จะคิดได้ แต่ไม่มีมูลความจริงภายในพรรค ซึ่งตนก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม แต่ก็ได้คุยกับกลุ่มภายในพรรคว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริง และก็ได้มีการพูดคุยในกลุ่ม ส.ส.ทั้ง 9 คนที่ถูกระบุว่าเป็นงูเห่า ซึ่งเป็นลักษณะของการคุยแซวกันว่ามาได้อย่างไร ไม่มีการถกเถียงจริงจัง ยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเราพร้อมที่จะทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ และยืนยันว่าไม่มีพรรคไหนมาทาบทาม
"ยอมรับว่าตกใจมากเมื่อเห็นข่าว เพราะเราเพิ่งมาเป็น สส.สมัยแรก และเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยที่มีข่าวบนหน้าสื่อว่ามีชื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องความคิดของตัวเอง" นายณัฐชาติกล่าว
เมื่อถามว่ามองว่าเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่ เพราะสุพรรณบุรีทั้ง 5 เขตเป็นของพรรคภูมิใจไทย โดยมีพรรคกล้าธรรมได้แค่เขตเดียว จึงอยากให้ทั้งจังหวัดเป็นสีน้ำเงิน กล่าวว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นการพูดคุยในวงของสังคมมากกว่าจากที่มีกระแสวิพากษ์ขึ้นมา ซึ่งพรรคเราค่อนข้างชัดเจน ในเรื่องที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชน แต่ด้วยความที่อาจจะมีการหยิบยกประเด็นอะไรหลายๆ อย่างขึ้นมา อาจจะทำให้เกิดความไขว้เขวบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเมือง และตนก็ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นการกลั่นแกล้ง
เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้มีการนัดหมาย สส.ในการพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางของพรรคบ้างหรือไม่ กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการระบุวันหรือนัดหมายว่าจะเป็นวันไหน แต่เป็นการนัดหมายเข้ารายงานตัวเสียมากกว่า ซึ่งก็ยังไม่ได้มีการนัดกัน
เมื่อถามถึงความรู้สึกที่ชนะการเลือกตั้ง กล่าวว่า ดีใจมาก และกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความไว้วางใจ ซึ่งจะน้อมรับทุกคะแนนด้วยจิตใจอันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุพรรณบุรีให้ดียิ่งขึ้น ยอมรับว่าดีใจที่สุดในชีวิต และยืนยันว่าไม่ว่า ร.อ.ธรรมนัส จะไปที่ไหนก็จะไปด้วย และยืนยันว่าตนไม่ได้มีปัญหากับบ้านใหญ่ในสุพรรณบุรี เป็นพี่น้องกันดี ด้วยความที่ตนทำงานการเมืองท้องถิ่นเป็น สจ. มาก็รู้จักมักคุ้นกับสส.สุพรรณบุรี เป็นอย่างดีและให้ความเคารพรักกับท่านเป็นอย่างดี เป็นพี่เป็นน้องกันพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน