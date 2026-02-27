นักวิชาการ มธ. ชื่นชม บทบาท “สีหศักดิ์” บนเวที UNHRC ชี้ เปลี่ยน “กัมพูชา” จากเหยื่อ สู่ผู้ไม่เคารพกติกา

วันนี้(27 ก.พ.)รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช นายกสมาคมภูมิภาคศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นต่อบทบาทของ นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ว่า
การดำเนินบทบาททางการทูตของฝ่ายไทยถือว่าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ทางการทูตที่ไทยใช้ในครั้งนี้ เป็นการฉายภาพให้ประชาคมโลกเห็นว่า การที่กัมพูชาเดินสายกล่าวหาไทยในเวทีระหว่างประเทศว่าเป็นผู้รุกราน กลับทำให้กัมพูชาถูกมองว่าไม่เคารพกระบวนการสันติภาพ และมีแนวโน้มสร้างความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่า
“การนำเสนอของฝ่ายไทยทำให้เกิดคำถามในเวทีโลกว่ากัมพูชาจะเลือกเส้นทางสันติภาพ หรือจะเดินหน้าความขัดแย้งผ่านการฟ้องร้องและการกล่าวหา โดยที่ยังไม่ให้ความร่วมมือกับไทยอย่างจริงจัง อีกทั้งยังมีพฤติกรรมยั่วยุอยู่เป็นระยะ ส่งผลให้การทูตเชิงรุกของกัมพูชามีข้อจำกัดมากขึ้น” รศ.ดร.ดุลยภาคกล่าว
นักวิชาการธรรมศาสตร์ยังเปรียบเทียบบทบาทของ นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว กับ นายปรัก สุคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา โดยเห็นว่า ฝ่ายไทยมีความคล่องแคล่วทั้งด้านทักษะการทูตและการนำเสนอประเด็นต่อประชาคมโลกมากกว่า
ทั้งนี้ ในการประชุมเกี่ยวกับอนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยทุ่นระเบิดที่ผ่านมา ฝ่ายไทยเคยแสดงจุดยืนบนเวทีระหว่างประเทศอย่างชัดเจน จนทำให้ฝ่ายกัมพูชาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้ว
รศ.ดร.ดุลยภาค สรุปว่า ในช่วงที่ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศ ไทยมีแนวโน้มดำเนินการทูตเชิงรุกมากขึ้น และสามารถตอบโต้ข้อกล่าวหาของกัมพูชาได้อย่างคล่องตัวบนเวทีนานาชาติ