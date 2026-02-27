กกต.เข้มเลือกตั้งใหม่หน่วย 6 เขต 1 พะเยา ห้ามถ่ายภาพหรือชูบัตรให้คนอื่นเห็นว่าเลือกใคร

กกต.เข้มมาตรการลงคะแนนใหม่ หน่วย 6 เขต 1 พะเยา ห้ามขวาง-ขู่มขู่ กปน. ห้ามผู้มีสิทธิถ่ายและชูบัตรที่ลงคะแนนแล้วให้คนอื่นเห็นว่าเลือกใคร ย้ำโทษหนัก
วันนี้(27ก.พ.)สำนักงาน กกต.ออกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 4 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านศาลา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 1 โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. เนื่องจากมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน
พร้อมเน้นย้ำข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.โดยห้ามหาเสียง ห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด หรืองดเว้นการลงคะแนน หรือชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใด ด้วยวิธีการจัดให้เสนอว่าจะให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยตรงและโดยอ้อม ห้ามหาเสียงด้วยกันจัดให้มีมหรสพ ห้ามจัดเลี้ยง ห้ามข่มขู่บังคับขู่เข็ญใช้อิทธิพลใส่ร้ายด้วยความเป็นเท็จจูงใจให้เข้าใจผิดในขณะเดียวของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด รวมถึงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้หน้าที่ของรัฐโดยไม่ชอบ ห้ามเล่นการพนันเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ส่วนกรณีการขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดต้องไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายมาตรา 73
พร้อมกันนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ข้อห้ามและบทลงโทษเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ส.ส.ใหม่ โดยห้ามผู้ใดต่อสู้ ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดย กปน.เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามมาตรา 138 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากกระทำการดังกล่าวเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และห้ามไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว รวมถึงห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนได้ลงคะแนนอย่างไร หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งห้ามไม่ให้ใช้บัตรที่ไม่ได้รับจากเจ้าหน้าที่มาออกเสียง /ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งและห้ามไม่ให้ผู้ใดจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีการใดไว้ที่บัตรเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุก 1-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 -100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
ทั้งนี้ หากผู้ใดจงใจกระทำด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทำด้วยวิธีการใดๆแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปี