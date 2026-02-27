สส.ทยอยรับหนังสือรับรอง “สุขสมรวย” พร้อมนั่ง รมต.หากได้รับโอกาส “จิตณ์ตวรรณ” ตื่นเต้นเป็นผู้แทนครั้งที่ 2 พร้อมดูแล ปชช.หากรบเขมรรอบ 3

สส.ทยอยรับหนังสือรับรองจาก กกต. “สุขสมรวย” เผยยังไม่ได้รับการทาบทามนั่ง รมต. แต่พร้อมทำงานหากได้รับโอกาส เพราะประชาชนก็หวังให้ สส.ที่เลือกมาเป็นรัฐมนตรี ด้าน “จิตณ์ตวรรณ” ตื่นเต้น รับหนังสือรับรอง สส.รอบ 2 ยันพร้อมดูแล ปชช.หากเกิดการสู้รบรอบที่ 3
วันนี้(27ก.พ.)สำนักงาน กกต.เปิดให้ สส.รับหนังสือรับรอง เป็นวันที่ 2 โดยคนแรกที่เดินทางมารับหนังสือ คือ นายนิกร โสมกลาง สส.นครราชสีมา เขต 8 พรรคเพื่อไทย ซึ่งบอกเพียงสั้น ๆ ว่า วันนี้จะเดินทางไปที่สภาผู้แทนราษฎร เพื่อรายงานตัวพร้อมกับ สมาชิก สส.พรรคเพื่อไทยต่อไป
ด้านนางสุขสมรวย วันทนียกุล สส.อำนาจเจริญ เดินทางมารับหนังสือพร้อมให้สัมภาษณ์หลังมีรายชื่อติดโผ ครม.ว่า ทราบตามที่สื่อนำเสนอข่าว และรู้พร้อมกับสื่อ ยืนยันว่ายังไม่ได้รับการทาบทามหรือมีข้อมูลใดๆ วันนี้มารับหนังสือรับรอง เพื่อเตรียมไปรายงานตัวพร้อมกับสมาชิกพรรคในวันที่ 6 มี.ค.
เมื่อถามว่าถ้าได้รับการทาบทามพร้อมที่จะทำงานในตำแหน่งไหน กระทรวงอะไร นางสุขสำรวย กล่าวว่า ยังไม่ได้คิด ตอบจากใจเลย เพราะทราบเรื่องนี้จากข่าวเมื่อวานนี้ ( 26 ก.พ. ) หรือนักข่าวจะเป็นคนเลือกให้ เพราะเมื่อวานนักข่าวก็เป็นคนให้ตนเป็น แต่จริงๆ แล้วคือยัง
เมื่อถามว่านายอนุทิน ชาญวีระกูล นายเนวิน ชิอดชอบ ได้มีการทาบทามอะไรหรือไม่ นางสุขสมรวย กล่าวว่ายัง ท่านนายกฯ ยังไม่ได้คุยอะไร ทุกคนน่าจะได้เจอกับนายกฯ ในวันที่ 6 มี.ค. ที่พรรคจะรวมตัว ไปรายงานตัวที่สภา ทั้งนี้คิดว่าความชัดเจนน่าจะเกิดขึ้นในการสัมมนาพรรคที่จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อถามว่าประชาชนในพื้นที่มีความคาดหวังให้นางสุขสำรวยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใด นางสุขสำรวย กล่าวว่า เชื่อว่าประชาชนที่เลือก สส.ภูมิใจไทยในทุกเขต ก็หวังว่า สส.ที่เขาเลือกมาจะได้ร่วม ครม. ส่วนตัวยังไม่ทราบว่าอยากจะทำงานด้านไหน แต่ถ้าได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่ในพรรค เขาคงมองว่าเรามีความสามารถอะไร แต่ก็ต้องขอยืนยันว่ารู้พร้อมสื่อ เมื่อเห็นข่าวก็ตกใจ และสอบถามไปยังผู้สื่อข่าวว่าทราบจากที่ไหน เขาก็ตอบว่าแหล่งข่าว
ด้านนางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล สส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเดินทางมารับหนังสือรับรอง สส.ที่ กกต.พร้อมกับครอบครัว เปิดเผยว่า เป็นครั้งที่ 2 ที่มา ตื่นเต้นเหมือนครั้งก่อนที่ได้รับเลือกตั้งซ่อม เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว พร้อมจะแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะหมอกควันจากการเผาไฟป่าตามแนวชายแดน ที่ส่งผลกระทบกับสัตว์และประชาชนในพื้นที่ ก็อยากจะเรียกร้องให้ส่วนกลาง และจังหวัดประเมินสถานการณ์ควบคุมไฟป่าและควันไฟตามแนวชายแดน ขณะเดียวกันชาวบ้านยังคาดหวังและต้องการให้มีการสร้างกำแพง รวมถึงปักปันเขตแดนให้ชัดเจน ซึ่งมีบางจุดสามารถปักปันเขตแดนได้เพิ่มเติม
ส่วนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นสู้รบตามแนวชายแดนอีกครั้ง ก็มีความพร้อม ทั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและงบประมาณ
ทั้งนี้ นางสาวจิตณ์ตวรรณ เป็นลูกพี่ลูกน้องของ นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม บริเวณห้องรับหนังสือรับรอง สส. นายณรงค์ รักร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้ง มาตรวจดูความเรียบร้อยช่วงเปิดให้รับหนังสือรับรองด้วย