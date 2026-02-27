SPACEBAR ออกแถลงการณ์ปกป้องช่างภาพหลังถูก กกต.ฟ้อง ยันทำหน้าที่ตรวจสอบ ไร้เจตนาละเมิดความลับของผู้ใช้สิทธิ

SPACEBAR ออกแถลงการณ์ยืนยันยึดมั่นพันธกิจสื่อมวลชน แจงถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งมิได้มีเจตนาละเมิดความลับของผู้ใช้สิทธิ แต่เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างโปร่งใส ชี้ กกต.ตั้งข้อหาเกินกว่าเหตุ กระทบเสรีภาพการตรวจสอบ ย้ำปกป้องคุ้มครองการทำหน้าที่ของช่างภาพในสังกัดอย่างถึงที่สุด
วันที่ 26 ก.พ. เวลา 23.50น. สำนักข่าว SPACEBAR ออกแถลงการณ์ทางเฟซบุ๊ก กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งความดำเนินคดีกับช่างภาพในสังกัดในข้อหาขัดขวางเลือกตั้ง-อั้งยี่ ยุยงปลุกปั่น นำเข้าข้อมูลเท็จกรณีถ่ายภาพถอดรหัสบัตรเลือกตั้ง ว่า ตามที่ กกต. แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคล โดยระบุข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และ พยายามถอดรหัส คิวอาร์ โค้ด , บาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง ทั้งแบบแบ่งเขต และ บัญชีรายชื่อ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปถึงผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด เหตุเกิดในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 คันนายาว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2569 มีรายงานบุคคลที่ กกต. แจ้งความให้มีการดำเนินคดีนั้นมีจำนวน 6 ราย ซึ่งร่วมทั้งบุคลากรของ SPACEBAR นับเป็นสถานการณ์ที่ “อ่อนไหวสูง” เพราะเกี่ยวข้องกับ ความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้ง, สิทธิความลับของผู้ใช้สิทธิ, และ การใช้กฎหมายความมั่นคง/กฎหมายอาญาร้ายแรง กับบุคคลที่มีสถานะสาธารณะหลายรายและรวมทั้งสื่อมวลชน
ซึ่งช่างภาพ SPACEBAR ได้ร่วมปฏิบัติงานในฐานะสื่อมวลชน ถ่ายภาพการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน ภาพบุคคล บรรยากาศในบริเวณรอบหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 แบบ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ และ สส.แบบแบ่งเขต ซึ่งก่อนการเผยแพร่ได้ทำการเลือน รายละเอียดต่างๆ บริเวณต้นขั้วบัตร ได้แก่ เลขเล่ม , เลขที่บัตร , เลขลำดับที่ รวมทั้งลายมือชื่อของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว
SPACEBAR ยืนยันว่า เคารพกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริต เคารพสิทธิประชาชน พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างโปร่งใส การทำหน้าที่ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบในเชิงเทคนิคของการเลือกตั้งและนับคะแนน มิได้มีเจตนาจะละเมิดความลับของผู้ใช้สิทธิ หรือบ่อนทำลายกระบวนการเลือกตั้ง
"การตั้งข้อหาเกินกว่าเหตุ กระทบเสรีภาพการตรวจสอบของประชาชนและสื่อมวลชน ซึ่งทำหน้าที่คือรักษาดุลยภาพ ไม่ใช่เลือกข้าง หรือเป็นการกระทำเพื่อบ่อนทำลายตามที่ กกต. กล่าวหา" สำนักข่าว SPACEBAR ระบุ
แถลงการณ์ สำนักข่าว SPACEBAR ยังระบุอีกว่า เนื่องจากเรื่องดังกล่าวอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ขอสงวนสิทธิในการให้รายละเอียดบางประการเพิ่มเติม จนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอยืนยันถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนตามหลักวิชาชีพต้องนำเสนอข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อสังคม และจะปกป้องคุ้มครองการทำหน้าที่ของช่างภาพ SPACEBAR อย่างถึงที่สุด และขอให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน และติดตามข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมเป็นสำคัญ