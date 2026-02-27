กกต. เผยยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 37.8 ล้านคน แจงปมบัตร สส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ไม่เท่ากัน

กกต. รายงายกลางดึก ใช้เวลา 18 วัน เปิดเผยผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 8 ก.พ. กว่า 37.8 ล้านคน คิดเป็น 71.42% แต่บัตรเลือกตั้ง สส.เขต-ปาร์ตี้ลิสต์ ไม่เท่ากัน ขาด3ใบ อ้างบัตรนอกเขต-นอก ปตท.กลับมาไม่ครบ
วันนี้( 26 ก.พ) เวลา 21:49 น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกเอกสารชี้แจงข้อมูลการใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.สเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 8 ก.พ 2569 ดังนี้ 1. การเลือกตั้งส.สแบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง 52,933,610 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 37,807,781 คน คิดเป็น 71.42% บัตรดี 35,030,601 ใบ คิดเป็น 92.65% บัตรเสีย 1,669,006 ใบ คิดเป็น 4.41% 1,108,051 ใบ คิดเป็น 2.93%
การเลือกตั้งส.สแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิ์ เลือกตั้ง 52,933,610 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 37,807,778 คน คิดเป็น 71.42% บัตรดี 34,862,178 ใบ คิดเป็น 92.21% บัตรเสีย 1,337,396 ใบ คิดเป็น 3.54% และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,608,174 ใบ คิดเป็น 4.25%
ทั้งนี้สำนักงานกกตได้ระบุหมายเหตุดังนี้ 1 ข้อมูลณวันที่ 25 ก.พ 2569 ไม่รวมที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ 2 กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.สแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เท่ากันเนื่องจากบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/ นอกราชอาณาจักรบางซองมีกลับมาไม่ครบ 2 ประเภท และ 3 สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือบัตรไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ในแต่ละจังหวัดจะมีการเผยแพร่หลังจากที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ครบถ้วนแล้ว