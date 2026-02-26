‘ธรรมนัส’ โชว์ฟิตออกกำลังกายยกดัมเบล ท่ามกลางข่าวกล้าธรรมหลุดเป็นฝ่ายค้าน

‘ธรรมนัส’ เคลื่อนไหวแล้ว โชว์ฟิตออกกำลังกายยกดัมเบล ท่ามกลางกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมไม่ได้ร่วมรัฐบาล-งูเขียวโผล่
เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม(กธ.) โดยตลอด 2 ทั้งวัน ภายหลังจากเดินทางกลับจากการพักผ่อนที่ประเทศฟินแลนด์ เก็บตัวเงียบไม่เดินทางเข้าทำงาน ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มอบหมายให้ รมช.เกษตรและสหกรณ์ปฎิบัติหน้าที่แทนตามปกติ
ล่าสุดเวลา 20.00 น.น.ส.ธนพร ศรีวิราช หรือ “จุ๊บจิ๊บ” ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส ได้โพสต์สตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัว เป็นคลิปวิดีโอขณะ ร.อ.ธรรมนัส กำลังออกกำลังกายยกดัมเบล โดยมีบุตรสาวออกกำลังกายอยู่ด้วย ท่ามกลางกระแสข่าวทางการเมือง ว่าพรรคกล้าธรรมอาจไม่ได้ร่วมรัฐบาล และมี สส.จากพรรคกล้าธรรมหันไปร่วมสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย.