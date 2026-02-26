จับตา “เนวิน-อนุทิน” คิกออฟถกตั้งรัฐบาล 8-9 มี.ค.นี้ เปิดชื่อว่าที่ รมต.สายบ้านใหญ่ผสมคนนอก-เลือดใหม่

จับตา “เนวิน – อนุทิน” คิกออฟพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลระหว่างสัมมนา สส.พรรคภูมิใจไทยที่สนามช้างฯ บุรีรัมย์ 8-9 มี.ค.นี้ เปิดชื่อว่าที่รัฐมนตรี สายบ้านใหญ่ผสมคนนอก-สายเลือดใหม่ ส่วน “ไตรศุลี” จ่อนั่งเลขาธิการนายกฯ อีกครั้ง
วันนี้ (26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้เริ่มปรากฏรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล “อนุทิน 2” อย่างไม่เป็นทางการ
ในส่วนของรัฐมนตรีคนนอก มีรายชื่อบุคคลสำคัญ อาทิ นายเอกนิติ นิตทัณฑ์ประภาศ คาดว่าจะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมือกฎหมายอย่าง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
สำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยสามารถกวาดที่นั่ง สส. ได้ยกจังหวัดถึง 20 จังหวัด ทำให้คาดว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลหน้าเดิมจากกลุ่ม “บ้านใหญ่” โดยเฉพาะสายตรง “ครูใหญ่” ที่ครอง สส.ภาคอีสานถึง 64 ที่นั่ง อาทิ นายทรงศักดิ์ ทองศรี, นายโสภณ ซารัมย์, นายไชยชนก ชิดชอบ, นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร, นางสุขสมรวย วันทนียกุล และ นายศุภชัย ใจสมุทร
ขณะที่สายใต้ บ้าน “รัชกิจประการ” ของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ซึ่งมี สส. ในสังกัดถึง 31 คน ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับบ้านใหญ่ “อุทัยธานี” ของ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ และ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์, บ้านใหญ่ “อยุธยา” ของ นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล รวมถึงบ้านใหญ่ “อ่างทอง” ของ นายภราดร ปริศนานันทกุล และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อที่ถูกจับตา อาทิ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี, นายนภินทร ศรีสรรพางค์ และ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบ้านใหญ่ “ศรีสะเกษ” มีรายงานว่า นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล สส.บัญชีรายชื่อ จะยังคงไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตามเดิม ขณะที่ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สส.ศรีสะเกษ อาจถูกดันขึ้นนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแทน
ส่วนกลุ่ม “เลือดใหม่” ที่ย้ายเข้ามา อาทิ พรรคชาติไทยพัฒนา คาดว่าจะเป็น นายวราวุธ ศิลปอาชา จากจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงบ้านใหญ่ “สะสมทรัพย์” จังหวัดนครปฐม ขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติเดิม มีทั้ง “กลุ่มมังกรน้ำเค็ม” ของ นายสุชาติ ชมกลิ่น, กลุ่มของ นายธนกร วังบุญคงชนะ, กลุ่มของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ที่มีจำนวน สส. ราว 9–10 คน, กลุ่ม “มะขามหวาน” ของ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ซึ่งคาดว่าจะส่ง นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ บุตรชาย เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เป็นต้น
ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มมีการคิกออฟพูดคุยอย่างเป็นทางการถึงมติการร่วมรัฐบาลและการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีของแต่ละพรรค รวมถึงพรรคภูมิใจไทย ในการสัมมนา สส.พรรคครั้งแรก ระหว่างวันที่ 8–9 มีนาคมนี้ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ของนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด