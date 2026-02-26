2 ส.ส.สกลนคร กล้าธรรม โต้ข่าวงูเห่า อยู่กับพรรคไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเป้ฯรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน

2 ส.ส.สกลนคร พรรคกล้าธรรม โต้ข่าวงูเห่า ประกาศชัดอยู่กับพรรคไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าร่วมรัฐบาล หรือฝ่ายค้าน พร้อมทำหน้าที่เพื่อประชาชนเต็มกำลัง
เมื่อเวลา 20.00 น. นายชาตรี หล้าพรหม ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคกล้าธรรม ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังมีกระแสข่าวจากสื่อหลายสำนักระบุว่า เป็นหนึ่งใน “9 งูเห่า” ที่จะย้ายขั้วทางการเมือง โดยยืนยันอย่างชัดเจนว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
นายชาตรี ระบุว่า ไม่ว่าพรรคกล้าธรรมจะมีมติเข้าร่วมรัฐบาลหรือทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ตนพร้อมเดินหน้าไปกับพรรค และทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนคร เขต 2 อย่างเต็มที่ พร้อมย้ำว่า “ผมขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และพร้อมทำหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไป”
ขณะเดียวกัน น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล (กิ่งแก้ว) ส.ส.สกลนคร เขต 5 พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า จากหลายแหล่งข่าวที่มีชื่อของตนว่าเป็นงูเขียวนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทุกประการ และข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด
น.ส.วงศ์อะเคื้อ ระบุว่า ตนยืนหยัดกับพรรคกล้าธรรม ไม่ว่าพรรคจะมีมติเข้าร่วมรัฐบาลหรือทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็พร้อมเดินหน้าไปกับพรรคอย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีความตั้งใจสูงสุดที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนคร เขต 5 พร้อมทั้งขอให้สำนักข่าวตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเผยแพร่