"สมชัย" เย้ย กกต.เมาหมัดฟ้อง ปชช.ถอดรหัสบาร์โคด ท้าอย่าถอนแจ้งความจะได้พิสูจน์แจ้งเท็จ ลั่นฟ้องกลับแน่

"สมชัย" เย้ย กกต.เมาหมัดฟ้องเอาผิดประชาชนปมบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง โปรดอย่าถอนแจ้งความจะได้พิสูจน์ว่าแจ้งเท็จ กลั่นแกล้ง ปชช. ลั่นฟ้องกลับผิด ม.157 เรียกค่าเสียหายชดใช้ฐานทำให้เสื่อมเสียเกียรติแน่
วันนี้(26ก.พ.)นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก หลังมีชื่อตกเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูก กกต.ดำเนินคดีฐานขัดขวางการเลือกตั้งจากกรณีบัตรเลือกตั้งมี QR code และ barcode โดยระบุว่า โปรดอย่าถอนการแจ้งความ เพราะ
1. เมื่อตำรวจเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว จะได้ทราบว่า กกต. ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ แจ้งความเท็จ หรือ กลั่นแกล้งประชาชนให้ได้รับความเสียหายอย่างไร
2. หากเป็นการแจ้งความเท็จ ผู้ถูกดำเนินคดี จะแจ้งความกลับในคดี อาญา 157 เจ้าพนักงานของรัฐกระทำการโดยมิชอบเพื่อกลั่นแกล้งประชาชนให้ได้รับความเสียหาย
3. เนื่องจากผูัเสียหาย มีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการแก้คดี และ ค่าเสียหายจากการเสียโอกาสในการประกอบวิชาชีพ และมีการถูกทำให้เสื่อมเกียรติ จึงจะมีการฟ้องดำเนินคดีทางแพ่ง เพื่อให้ กกต. ชดใช้ตามสมควรด้วย และหากแพ้โปรดใช้เงินส่วนตัว อย่าเอาภาษีประชาชนมาจ่าย
4. การขึ้นถึงศาล เป็นโอกาสในการใช้อำนาจศาลในการเรียกพยานหลักฐานทุกอย่างที่ กกต. ไม่เปิดเผยต่อประชาชน อาทิ TOR การพิมพ์บัตร สัญญาจ้าง รายงานการตรวจรับ รายงานการประชุม การเปิดหีบบัตรเพื่อดูพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การดำเนินคดีอื่น ๆ อีก เป็นต้น
5. ขอบคุณ กกต. ครับ ที่เมาหมัด